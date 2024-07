Poids mini et réduction de bruit pour les nouveaux Xiaomi Buds 5

Lors de sa conférence annuelle pour présenter l’ensemble de ses nouveaux produits, Xiaomi a annoncé le lancement d’une nouvelle paire d’écouteurs de type Open-Type, les Buds 5.

En plus de ses nouveaux smartphones pliants Mix Fold4, Mix Flip, de sa montre connectée Xiaomi S4 Sport, la marque chinoise a profité de son événement estival pour présenter ses nouveaux écouteurs. Baptisé Buds 5 et embarquant une fonction active de réduction de bruit, ils sont déclinés en 4 coloris : noir, blanc, bleu clair et titane. Bluetooth, Xiaomi les qualifie de semi-intraauriculaire à la différence des récents modèles ouverts OpenWear Stereo qui n’entrent pas dans le conduit auditif permettant de rester alerte.

Des écouteurs très légers au creux de l’oreille

La forme des Xiaomi Buds 5 ressemble beaucoup à celle utilisée pour les AirPods de dernière génération d’Apple proposant un petit globe et une tige associée avec une courbure qui permet d’épouser au mieux le creux des oreilles.

Les Buds 5 ont un poids de seulement 4,2 grammes par écouteur, ce qui est extrêmement léger et en ferait les plus légers au monde devant les AirPods 3. Le boîtier qui les accompagne et qui permet de les ranger et de les recharger fait 36,6 grammes ayant la forme d’un galet. Ce dernier dispose d’un port USB-C pour la charge et d’un bouton d’appairage, dessous, à l’image de celui des nouveaux Samsung Galaxy Buds 3 Pro, par exemple. Xiaomi annonce une capacité de 480 mAh pour la batterie du boîtier et de 35 mAh pour les écouteurs. Selon la marque, cela permettrait d’offrir une autonomie sans la réduction de bruit de 6 h30 pour les écouteurs et de 39 heures en tout avec l’aide du boîtier. Lorsque la fonction de réduction de bruit est activée, on passerait à des autonomies de 5 heures et 29 heures, toujours d’après Xiaomi.

Compatibles aptX pour un son haute qualité

Les écouteurs Xiaomi Buds 5 sont donc compatibles Bluetooth 5.4 supportant donc la norme LE Audio. Ils acceptent les formats A2DP et AVRCP et prennent en charge les codecs AAC, SBC, aptX Lossless et aptX Adaptive. Xiaomi s’est associé avec Harman Kardon pour le son et l’intégration de la technologie AudioEFX. On peut compter sur la présence d’une double unité d’aimant et un transducteur. Selon la marque, les écouteurs pourraient couvrir une plage de fréquence de 16 Hz à 40 kHz. La latence serait de 50 ms. Notez également que Xiaomi annonce le support de l’audio spatial avec des appareils de la marque. En outre, la firme précise la présence d’une fonction multipoint pour se connecter simultanément à plusieurs appareils. Il y a 3 microphones avec optimisation des voix lors des appels.

Les écouteurs sont certifiés IP54 pouvant ainsi résister à des éclaboussures et à la sueur. Enfin, la musique est contrôlée depuis les tiges avec plus ou moins de pressions pour mettre en lecture, en pause, passer à la chanson suivante, revenir à la précédente, prendre un appel ou raccrocher. Notez également la possibilité d’activer la fonction de réduction de bruit. Pour gérer le volume, il suffit de glisser vers le haut ou le bas.

Pour le moment, les écouteurs Xiaomi Buds 5 ont été uniquement annoncés en Chine à un tarif de 699 yuans soit l’équivalent de 88 euros HT. Nous attendons une prise de parole de la marque en France pour savoir quand ils seront disponibles et à quel prix.