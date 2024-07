Smart Band 9 : Xiaomi lance son nouveau bracelet pas cher mais hautement personnalisable

Xiaomi a présenté son bracelet connecté, le Xiaomi Smart Band 9. En plus de proposer de nombreuses options de personnalisation, il est annoncé comme plus précis.

En parallèle de sa nouvelle montre connectée orientée vers les sportifs, la Xiaomi Watch S4 Pro, Xiaomi a également levé le voile sur son nouveau bracelet connecté ce vendredi, le Xiaomi Smart Band 9.

Il faut dire que le bracelet avait fait l’objet de quelques fuites ces dernières semaines. Désormais, il a été officialisé par le constructeur chinois à l’occasion de la conférence de présentation de ses Mix Flip et Mix Fold 4. L’occasion de découvrir les quelques améliorations promises par ce nouveau traqueur d’activité.

Un bracelet dont on peut facilement personnaliser l’aspect

Concrètement, le nouveau Xiaomi Smart Band 9 ne réinvente pas la roue et conserve le même format que la précédente génération avec un capteur qui vient se positionner directement dans différents étuis et avec différentes sangles pour le fixer sur soi. Ainsi, en plus du bracelet en silicone classique, Xiaomi promet sept nouvelles sangles en cuir, métal ou tissus, dont une chaîne en métal à porter autour du cou, — mais sans suivi de fréquence cardiaque.

Du côté de l’affichage, le bracelet connecté profite d’une dalle Amoled de 1,62 pouce affichant 192 x 490 pixels avec une luminosité maximale de 1200 cd/m².

Des mesures de santé plus précises

Xiaomi promet des mesures plus précises des différentes données de santé pour son nouveau Smart Band 9, avec un suivi de la fréquence cardiaque amélioré de l’ordre de 16 % et un suivi du sommeil plus précis de l’ordre de 7,9 %. Le bracelet est par ailleurs également décliné en version NFC, utilisé notamment pour le déverrouillage de véhicules — Xiaomi annonce deux marques compatibles, mais sans les citer nommément.

Le Xiaomi Smart Band 9 est par ailleurs certifié 5 ATM et pourra donc être portée sous l’eau, sous la douche ou en piscine. Il n’est cependant pas recommandé pour de la plongée.

Enfin, concernant la batterie, Xiaomi annonce jusqu’à 21 jours d’utilisation en mode classique et jusqu’à 9 jours avec écran always-on.

Le Xiaomi Smart Band 9 est pour l’heure uniquement annoncé en Chine où il est proposé à partir de 249 yuans pour la version classique (31 euros HT), à 299 yuans (37 euros HT) pour la déclinaison NFC et à 349 yuans (44 euros HT) pour le modèle NFC en céramique. Pour l’heure, aucune date de lancement n’a encore été annoncée pour la France. Il faudra probablement encore patienter quelques semaines.