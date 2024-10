Le meilleur bracelet connecté pour le sport est un Xiaomi et il coûte moins de 35 € pendant le Prime Day (running clip offert)

Si vous souhaitez suivre vos activitĂ©s sportives de manière prĂ©cise, vous pouvez par exemple opter pour un bracelet connectĂ©, bien moins cher qu’une montre connectĂ©e. L’excellent Xiaomi Smart Band 9, accompagnĂ© de son running clip, est par exemple proposĂ© Ă seulement 33,49 euros au lieu de 39,99 euros sur Amazon pendant son Prime Day.

Les bracelets connectĂ©s taillĂ©s pour le sport, ou encore tracker d’activitĂ©s, sont des accessoires parfaits pour les sportifs qui souhaitent suivre leurs exploits sans pour autant dĂ©penser une fortune pour s’Ă©quiper. Celui qui occupe la première place de notre top 3 des meilleures rĂ©fĂ©rences du moment est le Xiaomi Smart Band 9, un modèle qui dispose d’une foule de fonctionnalitĂ©s et d’une bonne autonomie. Si ce tracker, que l’on a notĂ© 8/10, vous intĂ©resse, sachez que pendant le Prime Day d’Amazon, il peut vous revenir Ă moins de 34 euros, avec en prime un running clip fourni.

Les points forts du Xiaomi Smart Band 9

Un écran très lumineux

Un suivi de la fréquence cardiaque très précis

Une bonne autonomie

D’abord proposĂ© Ă 39,99 euros, le bundle Xiaomi Smart Band 9 + running clip est aujourd’hui disponible en promotion Ă 33,49 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Xiaomi Smart Band 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un grand Ă©cran bien lumineux

Le Xiaomi Smart Band 9 est un bracelet connectĂ© de sport qui ressemble fortement Ă son prĂ©dĂ©cesseur, le Smart Band 8. La marque a donc repris ce boĂ®tier en forme de pilule allongĂ©e, qui est très lĂ©gèrement plus mince que le modèle prĂ©cĂ©dent. Il s’accompagne par ailleurs d’un bracelet en silicone qui lui donne un aspect rĂ©solument sportif, en plus d’offrir un bon confort sur la durĂ©e.

CĂ´tĂ© Ă©cran, on a droit Ă une grande dalle rectangulaire de 1,62 pouce, laquelle affiche une dĂ©finition de 490 Ă— 192 pixels. Si cet Ă©cran est similaire Ă celui du Smart Band 8, la luminositĂ© du Smart Band 9 est bien meilleure que celle offerte par son prĂ©dĂ©cesseur : le Smart Band 9 culmine Ă 1 200 cd/m², contre 600 cd/m² pour le Smart Band 8. Autant dire que les informations affichĂ©es seront toujours bien lisibles, y compris en plein soleil. Notez par ailleurs qu’un mode Always-On est ici disponible.

Des mesures précises pendant les entraînements

Si le Xiaomi Smart Band 9 est taillĂ© pour le sport, c’est parce qu’il embarque une foule de fonctionnalitĂ©s permettant de surveiller sa forme et de suivre ses progrès lors des entraĂ®nements. Il embarque Ă©videmment un compteur de pas, mais peut aussi analyser votre taux d’oxygène dans le sang (SpO2) ainsi que votre frĂ©quence cardiaque. Et laissez-nous vous dire que la grande prĂ©cision du suivi de la frĂ©quence cardiaque de ce bracelet nous a bluffĂ©s. Le tracker peut Ă©galement suivre un grand nombre de disciplines (cyclisme, course Ă pied, randonnĂ©e, natation, danse…).

D’ailleurs, dans le bundle prĂ©sentĂ© ici, on trouve aussi un running clip qui intĂ©ressera particulièrement les coureurs puisque ce petit accessoire permet d’accrocher l’Ă©cran du Smart Band 9 Ă sa chaussure : le tracker pourra ainsi surveiller la cadence ou encore le temps de contact au sol bien plus prĂ©cisĂ©ment. Notez toutefois que le bracelet n’est malheureusement pas Ă©quipĂ© d’une puce GPS ; le suivi des activitĂ©s utilise donc la position fournie par le smartphone. Mais cette omission n’est pas très surprenante quand on voit le prix bas de ce modèle.

Enfin, les sportifs pourront retrouver les enregistrements de leurs activitĂ©s dans l’application Mi Fitness, mais aussi dans d’autres applications de suivi, comme Strava. Pour ce qui est de l’autonomie du bracelet, celui-ci a tenu six jours avant de s’éteindre, avec de nombreux paramètres activĂ©s. Soit un score plus que correct.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Xiaomi Smart Band 9.

