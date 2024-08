Xiaomi Smart Band 9 : on connait son petit prix en euros, sortie imminente

Alors que le Xiaomi Smart Band 9 a été annoncé en Chine le mois dernier, on s’attend à ce qu’il fasse son arrivée en Europe, et très probablement en France. Un prix est déjà avancée : 40 euros.

Le Xiaomi Smart Band 9 // Source : Xiaomi

Le mois dernier, Xiaomi annonçait lors de sa conférence le Xiaomi Smart Band 9, suite logique du Smart Band 8, son tout dernier bracelet connecté. Une fuite en provenance de la boutique néerlandaise du constructeur nous donne une date de sortie et un prix pour le Smart Band 9.

L’information nous vient tout droit d’Android Planet, média néerlandais dédié à l’univers Android. Nos confrères disent avoir repéré la page de vente du Xiaomi Smart Band 9 aux Pays-Bas, page qui n’est plus disponible à l’heure actuelle.

La page de vente néerlandaise du Smart Band 9 // Source : Android Planet

Si l’on en croit ce qu’indiquait la boutique, devrait arriver aux Pays-Bas ce 16 août à 10 heures, au prix de 39,99 euros. Sur la boutique, quatre coloris devraient être proposés dans quelques jours : du rose, du noir, du blanc et du bleu. Quant aux bracelets interchangeables, on note la présence d’une version en céramique.

Le Xiaomi Smart Band 9 // Source : XM.cz

On sait qu’il existe une version du bracelet qui intègre du NFC. Malheureusement, on ignore si elle arrivera chez nous, ni même à quel prix (elle serait logiquement un peu plus chère). Le NFC sur ce bracelet permet de payer en sans contact avec, pour éviter d’avoir à sortir son téléphone ou sa carte bleue.

C’est quoi ce nouveau bracelet connecté Xiaomi ?

Dans la directe lignée des modèles précédents, le Smart Band 9 ne révolutionne pas la recette, mais la bonifie. Autonomie proposée : 21 jours maximum, 9 jours si on utilise le mode always-on. Une autonomie possible grâce à la petite batterie de 233 mAh. Un mode always-on qu’on peut admirer grâce au petit écran de 1,62 pouce, avec une définition de 490 par 192 pixels et une luminosité maximale de 1200 cd/m². Une luminosité a priori deux fois plus grande que ce que proposait le bracelet précédent de la marque.

Le Xiaomi Smart Band 9 // Source : Xiaomi

Pour les notifications, l’appareil dispose d’un moteur de vibration avec 20 modes différents. À noter que le Xiaomi Smart Band 9 est doté du Bluetooth 5.4 et peut être immergé dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. Le tout dans un boîtier qui pèse 27 grammes environ.

Côté santé aussi, ça s’améliore un peu, puisque Xiaomi avance une précision du capteur de fréquence cardiaque accrue de 16%. Comme d’habitude, des dizaines de modes de sport sont disponibles.