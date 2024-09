Le tout nouveau bracelet connecté de Xiaomi est déjà moins cher dans ce pack spécial coureur

Xiaomi vend de très bons bracelets connectés. La marque renouvelle son traqueur d’activité phare avec le Smart Band 9, un appareil qui droit à bon nombre d’améliorations et qui se trouve dans un pack à un prix intéressant.

Xiaomi Smart Band 9 // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

Les Smart Band de Xiaomi connaissent un véritable succès et la firme chinoise conçoit le nouveau Smart Band 9. Ce petit tracker ne révolutionne pas la recette, mais la bonifie : une luminosité plus élevée, des mesures plus précises et une autonomie améliorée. Des arguments qui peuvent vous faire craquer, d’autant plus qu’en ce moment, il se négocie déjà dans un pack à moins de 45 euros.

Les points forts du Xiaomi Smart Band 9

Un écran très lumineux

Un suivi de la cardio très précis

Une bonne autonomie

Proposé dans un pack, le Xiaomi Smart Band 9 avec un Clip de course est aujourd’hui remisé à 44,99 euros au lieu de 49,98 euros sur le site de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Smart Band 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bracelet sportif à l’écran très lumineux

Le Xiaomi Smart Band 9 ressemble comme deux gouttes d’eau à sa version précédente, et garde son format de pilule allongée. Adapté aux petits comme aux grands poignets, le Smart Band 9 confère un look sportif avec son bracelet en silicone et est plutôt confortable et se fait rapidement oublier au poignet.

Sa dalle Amoled de 1,62 pouce, identique au Band 8, propose toujours avec une définition de 192 × 490 pixels pour une densité de 326 pixels par pouce. C’est au rayon de la luminosité que la magie opère. En effet, la luminosité est en progression avec un pic enregistré à 1 200 cd/m2, là où le modèle précédent développait « uniquement » 600 cd/m².

Cela permet de lire les informations sur le cadran en toutes circonstances, et grâce au capteur de luminosité automatique, il est possible d’ajuster seul le niveau d’éclairage de l’écran. Notons également la présence d’un mode always-on (toujours allumé).

Des mesures précises pour un bon suivi

Pour garder la forme, le bracelet est en mesure d’analyser votre fréquence cardiaque ainsi que votre taux d’oxygène dans le sang (SpO2). D’ailleurs, lors de notre test, le suivi de la fréquence cardiaque s’est révélé très précis. Il est évidemment doté d’un grand nombre de sports à lancer directement depuis la montre (cyclisme, course à pied, randonnée, marche, natation, yoga, etc).

Des accessoires (inclus dans ce pack) permettent d’utiliser différemment ce Smart Band 9, en l’accrochant à une chaussure, par exemple, ce qui permet d’activer le suivi de paramètres sportifs différents. On apprécie aussi l’intégration de fonctionnalités annexes comme la mesure du niveau de stress ainsi que le suivi du sommeil.

Enfin, si la firme chinoise promet neuf jours d’autonomie en utilisation intensive, de notre côté, le bracelet a tenu six jours avant de s’éteindre. Ce score a été obtenu en activant le mode always-on, la luminosité automatique, le suivi en continu de la fréquence cardiaque, du SpO2 et deux entraînements sportifs d’une durée de 30 minutes chacun. Un score dans la moyenne haute des bracelets connectés, surpassant le Fitbit Charge 6.

N’hésitez pas à consulter notre test sur le Xiaomi Smart Band 9 pour en apprendre davantage.

Pour découvrir les autres références disponibles sur le marché des bracelets connectés, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés pour le sport.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.