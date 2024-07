Smart Band 9 : Xiaomi préparerait un bracelet plus lumineux et avec une autonomie encore meilleure

Selon les informations d'un site spécialisé, le futur Xiaomi Smart Band 9 aurait droit à bon nombre d'améliorations.

Il y a un peu plus d’un an, Xiaomi lançait en Chine son Xiaomi Smart Band 8, avant d’arriver en septembre en France. Plus d’un an après le lancement du bracelet connecté en Chine, le constructeur s’apprêterait enfin à lever le voile sur son successeur, le futur Xiaomi Smart Band 9.

Le site tchèque XM.cz, spécialisé dans l’actualité de Xiaomi, a en effet mis la main sur plusieurs informations au sujet du prochain bracelet connecté de la firme grâce à une « source extrêmement fiable ». De quoi découvrir ainsi le design du prochain bracelet connecté, mais également certaines de ses caractéristiques.

D’après les informations obtenues par XM.cz, le Xiaomi Smart Band 9 aurait droit à un design assez similaire à celui de son prédécesseur. On retrouverait ainsi retrouver une dalle Amoled de 1,62 pouce, identique à celle de la version précédente, toujours avec une définition de 192 x 490 pixels pour une densité de 326 pixels par pouce. L’écran serait cependant amélioré sur un point crucial : la luminosité. Il pourrait ainsi proposer une luminosité maximale de 1200 cd/m², contre 600 cd/m² précédemment. De quoi permettre aux utilisateurs de consulter leurs données et les quelques applications facilement même en plein soleil.

Le Xiaomi Smart Band 9 // Source : XM.cz

Le site tchèque révèle part ailleurs que le bracelet serait doté d’une batterie de 233 mAh, soit une augmentation de la capacité de l’ordre de 23 % par rapport au Smart Band 8. De quoi espérer un gain significatif en autonomie avec une utilisation estimée à 21 jours en usage classique ou neuf jours avec l’affichage always-on. Toujours selon XM.cz, le Xiaomi Smart Band 9 profiterait d’une charge complète de 0 à 100 M en environ une heure.

Un bracelet plus précis sur les mesures de santé

Enfin, du côté des données de sport et de santé, le Smart Band 9 profiterait d’un accéléromètre sur trois axes, d’un gyroscope sur trois axes et d’un capteur de fréquence cardiaque avec une précision améliorée de l’ordre de 10 %.

Concernant le design du bracelet en lui-même, les changements seraient plutôt anecdotique, avec une forme de pilule allongée, comme les versions précédentes, et un boîtier en aluminium. L’appareil serait cependant un peu plus petit, avec un format de 46,53 x 21,63 x 10,95 mm pour un poids de 27,4 grammes sans le bracelet en silicone. Du côté des coloris, on peut s’attendre à plusieurs versions, avec bracelet bleu, violet, argent, noir ou rose.

Pour l’heure, on ignore encore quand le Xiaomi Smart Band 9 sera officiellement présenté. Néanmoins, si les visuels dédiés au marketing sont déjà prêts, cela laisse augurer une annonce en bonne et due forme dans les prochaines semaines.