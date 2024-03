Voici l’un des smartphones les moins onéreux de 2024 : caractéristiques et prix

Xiaomi a dévoilé son nouveau smartphone d'entrée de gamme, le Redmi A3. Avec un prix de vente inférieur à 120 euros, ce téléphone promet de démocratiser l'accès à la technologie. Mais que peut-on réellement attendre d'un appareil aussi peu coûteux ?

Xiaomi a annoncé la sortie de son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le Redmi A3, en Europe. Avec un prix de vente inférieur à 120 euros, ce téléphone a de quoi séduire les consommateurs les plus économes.

Mais que peut-on réellement attendre d’un appareil aussi peu cher ?

Un écran IPS à 90 Hz et une batterie de 5000 mAh

Malgré son prix bas, le Redmi A3 a quelques atouts à faire valoir. Tout d’abord, son écran IPS de 6,71 pouces offre une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est plutôt rare dans cette gamme de prix. L’iPhone 15 est en 60 Hz… juste pour rappel.

Certes, la définition de l’écran n’est que de 720p, ce qui peut sembler un peu juste en 2024, mais la luminosité de 500 cd/m² compense en partie ce manque de résolution.

Autre point fort du Redmi A3 : sa batterie de 5000 mAh. Cependant, il ne faut pas s’attendre à une charge rapide, puisque le téléphone ne supporte que 10 Watts. Il faudra donc être patient pour recharger complètement son smartphone.

Un design moderne et des fonctionnalités basiques

Le Redmi A3 arbore un look de smartphone moderne, avec des bordures assez épaisses et un capteur circulaire à l’arrière assez massif. Il est disponible en trois coloris sympathiques et ne mesure que 8,3 mm d’épaisseur.

Côté fonctionnalités, le Redmi A3 est équipé d’un double emplacement pour carte SIM et tourne sous Android 14, avec deux ans de mises à jour majeures et trois ans de mises à jour de sécurité. C’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, car ce niveau de support n’était pas proposé auparavant pour les smartphones d’entrée de gamme.

Cependant, ne vous attendez pas à des performances exceptionnelles de la part du Redmi A3. Il est équipé d’un processeur MediaTek Helio G36 gravé en 12 nm, qui risque d’être un peu juste pour les utilisateurs les plus exigeants. Il ne dispose que de 3 Go de RAM et de 64 Go de mémoire flash. De plus, il ne supporte pas la 5G, mais seulement la 4G et le Wi-Fi 5. Il est tout de même équipé du Bluetooth 5.4.

Enfin, le Redmi A3 est équipé d’une petite caméra de 8 mégapixels (f/2.0). Il y a également une seconde caméra, mais ne vous attendez pas à des photos de qualité… surtout en basse luminosité. Aucune polyvalence non plus, ni zoom ni ultra grand-angle.

Selon nous, sur ce tarif, il est quand même intéressant de jeter un œil à ce que le marché de l’occasion propose, surtout si vous avez envie de profiter de l’appareil photo de votre smartphone.