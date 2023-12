Redmi Note 13 : on sait désormais quand les smartphones pas chers de Xiaomi arriveront en France

Xiaomi a annoncé que le lancement mondial des Redmi Note 13 se fera au tout début du mois de janvier. Il ne faudra donc pas attendre bien longtemps avant leur arrivée en France.

En septembre dernier, Xiaomi présentait en Chine sa nouvelle gamme de smartphones à l’excellent rapport qualité-prix, les Xiaomi Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 Pro Plus. Comme d’habitude, il aura fallu patienter quelques mois avant que les téléphones passent les frontières chinoises, mais on sait désormais quand ils seront disponibles dans le reste du monde.

Comme le rapporte le site GSM Arena, c’est sur son site Internet que Xiaomi a publié un teaser pour évoquer le lancement mondial de sa gamme Redmi Note 13. Sur une image, on peut ainsi voir la mention « Note 13 » accompagnée de la mention « SuperPower. SuperNote. » (SuperPuissance, SuperNote), ainsi que la date du 4 janvier 2024.

C’est donc sans doute au tout début du mois prochain que Xiaomi dévoilera officiellement les versions « globales » de ses trois smartphones.

Rappelons que la gamme Redmi Note de Xiaomi propose généralement un excellent rapport qualité-prix avec des tarifs relativement abordables, sous les 500 euros, pour des performances et une qualité de fabrication qui n’a pas grand-chose à envier aux modèles du haut du milieu de gamme. Xiaomi rappelle par ailleurs que sa gamme est l’une des plus vendues dans le monde par le constructeur.

Des caractéristiques déjà connues

Puisque les trois smartphones ont déjà été annoncés en Chine, on connaît déjà leurs caractéristiques. Ainsi, le Xiaomi Redmi Note 13 profite d’un écran de 6,67 pouces, d’un processeur Dimensity 6080 et de deux modules photo, grand-angle et macro. Pour le Redmi Note 13 Pro, il faut compter sur une puce Snapdragon 7s Gen 2 plus puissante et sur un module photo ultra grand-angle supplémentaire. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus profite d’un SoC Dimensity 7200-Ultra et d’une configuration photo semblable à celle du Note 13 Pro.

Reste encore à lever le doute sur les tarifs des smartphones. C’est à ce sujet là que Xiaomi est surtout attendu au tournant pour sa présentation du 4 janvier. Rappelons que le Xiaomi Redmi Note 12 a été lancé en France à partir de 250 euros pour la version 4G. Le Redmi Note 12 Pro s’affichait quant à lui, à sa sortie à partir de 400 euros.