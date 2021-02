Xiaomi Redmi Note 10 : la date de présentation officiellement confirmée

La gamme Redmi Note 10 va faire l’objet d’une conférence virtuelle le 4 mars prochain, a annoncé Xiaomi sur Twitter. Le ou les téléphones annoncés devraient venir gonfler un segment entrée de gamme déjà très disputé.

Moins d’un an après l’intronisation de la gamme Redmi Note 9, officialisée en avril 2020, Xiaomi va catapulter sur le marché la série Redmi Note 10. La marque chinoise a annoncé la nouvelle par le biais d’un message Twitter, dans lequel elle donne officiellement rendez-vous le 4 mars 2021 lors d’un événement virtuel fixé à 20h GMT (13h, heure de France métropolitaine).

La conférence sera diffusée sur Facebook, YouTube, Twitter, le forum Mi Community et le site officiel Mi.com. Le constructeur devrait sans doute présenter deux téléphones que sont le Redmi Note 10 classique et la version Pro. C’était en tout cas son approche commerciale de l’an passé.

The Redmi Note Series is about living for the challenge.

On March 4th 20:00 (GMT+8) witness how #RedmiNote10Series continues this legacy! pic.twitter.com/oXzblo5ZlO

— Xiaomi (@Xiaomi) February 25, 2021