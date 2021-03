OnePlus 9 et 9 Pro : DisplayMate a testé l’écran, avant même l’annonce

À quelques jours de la conférence de présentation des OnePlus 9 et 9 Pro, la marque dévoile sur Weibo les caractéristiques de l'écran qui sera utilisé sur les smartphones.

La présentation de la gamme OnePlus 9 est le prochain événement à ne pas manquer dans le domaine des smartphones. En attendant, et comme à son habitude, la marque ne peut pas s’empêcher de multiplier les teasers pour mettre en appétit ses fans, et en dévoile de plus en plus sur ses prochains appareils. Le dernier en date a été publié sur Weibo, le réseau social chinois, et concerne l’écran qui équipera le OnePlus 9.

LTPO jusqu’à 120 Hz et 2K+

Sur le message publié sur Weibo, et relayé par GSMArena, on peut lire que l’écran du OnePlus 9 sera un écran OLED avec un backplane LTPO qui permet à la dalle de consommer moins d’énergie que les plus classiques LTPS ou IGZO.

L’écran aurait un taux de rafraichissement capable d’aller de 5 Hz à 120 Hz pour réellement s’adapter à toutes les situations et offrir une grande fluidité d’affichage quand c’est nécessaire. Il est également fait mention d’une définition « 2K+ » qui ne veut pas dire grand-chose. On imagine qu’il s’agit en réalité d’une définition proche du QHD, 2560 x 1440 pixels dans un format allongé comme souvent sur smartphone.

L’évaluation de DisplayMate

Toujours sur la publication de OnePlus, on apprend que la marque a déjà proposé au site DisplayMate d’évaluer la qualité de l’écran. Le site aurait attribué l’excellente note A+ à l’écran des OnePlus 9. Ce n’est pas très surprenant, les écrans OLED des smartphones haut de gamme sont devenus excellents au fil des ans, et ceux de OnePlus ne font pas exception.

Pour le reste du smartphone, il faudra attendre sa présentation pour en apprendre plus et notamment découvrir son prix.