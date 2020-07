OnePlus TV U1 et Y1 : trois téléviseurs lancés à des prix très accessibles

OnePlus a présenté, ce jeudi, de nouveaux téléviseurs, les OnePlus TV U1 et Y1. Trois modèles qui ont surtout pour intérêt leur prix particulièrement attractif, avec un premier écran lancé à l'équivalent de 155 euros.

Alors que Xiaomi a présenté un nouveau téléviseur haut de gamme en Inde, le Xiaomi Mi TV Master, c’est un virage opposé qui a été pris par OnePlus. Après avoir dévoilé, en septembre dernier en Inde, son premier téléviseur, le OnePlus TV, le constructeur chinois a annoncé d’autres modèles plus accessibles.

Pour aller plus loin

Comment bien choisir son téléviseur ?

Ce sont en fait deux gammes de téléviseurs qui ont été présentées ce jeudi par OnePlus, et trois modèles différents : le OnePlus TV U1 et le OnePlus TV Y1, décliné en deux versions. Des téléviseurs qui sont lancés sur une échelle de prix allant d’environ 155 euros à moins de 600 euros.

Un téléviseur OnePlus TV U1 4K HDR

Modèle le plus avancé présenté, le OnePlus TV U1 est un téléviseur de 55 pouces –la seule proposée– affichant une image 4K de 3840 x 2160 pixels. Contrairement au premier téléviseur de la marque, le TV U1 n’est pas doté d’une dalle QLED, mais seulement d’un écran LCD avec rétroéclairage LED. Selon OnePlus, il est cependant capable de recouvrir 93 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Le constructeur assure également une compatibilité avec les principales technologies de HDR, le Dolby Vision, le HDR10, le HDR10+ et le HLG.

Concernant l’expérience sonore, le OnePlus TV U1 est équipé de quatre haut-parleurs et d’une compatibilité Dolby Atmos, Dolby Audio et DTS HD. On retrouve bien évidemment le système Android TV ainsi que des connectivités Wi-Fi 802,11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0 et Ethernet. Du côté des connectiques, le téléviseur profite de trois prises HDMI, dont une compatible ARC. Il est également doté de deux prises USB, une en USB 2.0 et l’autre en USB 3.0.

Des téléviseurs OnePlus TV Y1 plus petits et moins chers

Aux côtés de ce OnePlus TV U1, le constructeur a également levé le voile sur le OnePlus TV Y1, un modèle disponible en deux tailles d’écran (32 et 43 pouces). Dans les deux cas, il s’agit de téléviseurs LCD avec des dalles capables de recouvrir 93 % des couleurs du spectre DCI-P3, mais sans HDR. On retrouve également pour les deux formats deux haut-parleurs ainsi que la version 9.0 d’Android TV, une connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, une prise Ethernet et deux prises HDMI.

Outre la diagonale, l’autre différence entre les deux versions réside dans la définition de l’écran. En effet, le modèle de 43 pouces affiche une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, tandis que le 32 pouces est limité à une définition de 1366 pixels par 768.

Pour l’heure, ces trois téléviseurs ne seront disponibles qu’en Inde. Le OnePlus TV U1 de 55 pouces y est proposé au prix de 49 999 roupies, soit 595 euros, tandis que le OnePlus TV Y1 de 43 pouces s’affiche à 22 999 roupies (274 euros) et le modèle 32 pouces à 12 999 roupies (155 euros). Nous avons interrogé OnePlus quant à un éventuel lancement de ces téléviseurs en France et nous mettrons cet article à jour en cas de réponse du constructeur.