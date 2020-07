Xiaomi Mi TV Master : une montée en gamme parfaite pour les gamers

Xiaomi vient de présenter un nouveau téléviseur de 65 pouces, le Xiaomi Mi TV Master. Celui-ci se prête particulièrement à l'arrivée des PS5 et Xbox Series X en fin d'année.

Après avoir forgé sa marque sur le marché des smartphones, Xiaomi compte bien réitérer l’expérience dans d’autres domaines, et notamment dans celui des téléviseurs. Après le Mi TV 4S, voici le Xiaomi Mi TV Master, un modèle haut de gamme qui devrait particulièrement intéresser les joueurs qui comptent acheter une PS5 ou une Xbox Series X en fin d’année.

Xiaomi Mi TV Master : un coup de maître ?

Déjà teasé ces derniers jours, le nouveau téléviseur de Xiaomi a été officialisé sur Weibo. Il s’agit d’un écran de 65 pouces aux rebords ultra fins (4,6 mm d’épaisseur) afin de recouvrir 98,8 % de la surface avant.

Haut de gamme oblige, le Mi TV Master est équipé d’une dalle OLED 4K promettant des pics de luminosité de 1000 nits — parfait pour du HDR10+ ou Dolby Vision –, des contrastes absolus grâce à l’autoluminescence des pixels (comme pour tous les OLED), mais aussi une couverture de 98,5 % du spectre DCI-P3, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un traitement MEMC (pour compenser les flous de mouvement). Et surtout, un temps de réponse de seulement 1 ms, ce qui est particulièrement recherché par les joueurs et rarement atteint sur des TV d’aussi grande taille.

On retrouve également les dernières technologies en vogue comme l’ALLM (Automatic Low Latency) ou le VRR (Variable Refresh Rate) pour profiter de la meilleure qualité possible en jouant sur des consoles compatibles. L’intelligence artificielle est également de la partie avec un APU dédié (un cœur qui ne gère que les calculs d’IA) pour analyser l’image et l’optimiser. Comme toujours avec ce genre de technologie, il faudra attendre de l’avoir sous les yeux pour réellement savoir si le résultat est intéressant ou non.

On retrouve également quelques petites options intelligentes, comme un système de mirroring direct de son smartphone via NFC en collant celui-ci à la télécommande. Cette dernière est par ailleurs munie du contrôle vocal.

Le son au rendez-vous

Contrairement à la Mi TV 4S qui se contente de deux haut-parleurs de 10 W, le Xiaomi Mi TV Master met aussi le paquet sur l’expérience sonore. Ce sont au total 9 haut-parleurs qui produisent une puissance de 65 W en Dolby Atmos. Le son couvre ainsi une plage de fréquence allant de 50 Hz (des basses permises par un subwoofer intégré de 1,9 L) à 20 kHz.

Par ailleurs, deux haut-parleurs de 10 W sont orientés de manière à utiliser le rebond des ondes sonores pour une meilleure qualité.

Pour ce qui est de la partie technique, le Xiaomi Mi TV Master embarque un SoC MediaTek9650 (CPU quad-core Cortex-A73 + GPU Mali-G52 MC1), 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Sa connectique se compose, quant à elle, de 3 ports HDMI 2.1, 2 ports USB, un S/PDIF pour l’audio et un port Ethernet. Ce téléviseur est en outre compatible WiFi 5 (2,4 et 5 GHz) et Bluetooth 5.0.

Pas de date en France

Le Xiaomi Mi TV Master est mis en vente à partir du 3 juillet en Chine au prix de 12 999 yuans, l’équivalent de 1 630 euros en conversion directe. Bien sûr, il faut ajouter à ce prix les diverses taxes, frais de logistique et d’importation si on espère un jour voir cet appareil en France.

Xiaomi France nous a indiqué ne pas encore avoir d’informations sur de potentielles disponibilités en France, les Mi TV 4S venant tout juste d’arriver en Europe.