La OnePlus TV sortira sur de nouveaux marchés en 2020, OxygenOS n’aura pas de pubs

Pete Lau a été récemment interviewé par la presse chinoise. L'occasion d'apprendre que la OnePlus TV cherche à sortir sur de nouveaux marchés dès 2020, et qu'OxygenOS n'intégrera pas de publicité avant longtemps.

Pete Lau, l’un des cofondateurs de OnePlus, est généralement le visage plus public de l’entreprise par rapport au plus discret Carl Pei. Pour autant, les deux travaillent de concert à faire de OnePlus l’une des plus grandes entreprises du monde tech.

Sur cette fin d’année, la période est plus propice à parler des plans de 2020 que de nouveaux téléphones pour 2019 naturellement. Interrogé par la presse chinoise relayée par Gizmochina, Pete Lau a pu en dévoiler un peu plus sur la vision et les projets de l’entreprise alors qu’une nouvelle année commencera bientôt.

OnePlus TV et évolution d’OxygenOS

OnePlus a déjà déclaré que sa OnePlus TV, dernier projet d’expansion du constructeur, s’ouvrirait bientôt aux marchés américains, européens et chinois. Lors de cette interview, Pete Lau a déclaré que l’entreprise essaie de sortir le produit sur le marché chinois dès l’année 2020 sans donner plus de détails.

Voilà qui tend à confirmer le bouillonnement ambiant suggérant que OnePlus aurait enfin trouvé des partenaires pour l’expansion de sa TV à l’international. Ainsi, on peut espérer plus vivement que la OnePlus TV trouve le chemin de l’Europe dès 2020 également.

Interrogé sur le fait que ses concurrents sur le marché chinois incluent désormais de la publicité dans leurs interfaces (notamment Xiaomi), Pete Lau a mis en avant le fait que l’entreprise réfléchissait avant tout à l’expérience utilisateur. Si une fonctionnalité n’ajoute rien à cette expérience, elle n’est pas intégrée. N’en déplaise aux amateurs de prise jack ou de LED de notification…

Mais surtout, il précise que l’augmentation des prix de OnePlus est simplement liée à la philosophie de l’entreprise, qui cherche à offrir le meilleur appareil pour le meilleur prix. Il compare par ailleurs cette production à celles des voitures de luxe, indiquant que pour les acheteurs d’une automobile à un million, le principal problème n’est pas la puissance de son moteur, mais les détails, l’artisanat et le design.

Auquel cas : « je peux ne pas avoir de publicités, mais gagner de l’argent en augmentant le prix de mes appareils ». L’espoir de voir OnePlus créer des appareils plus accessibles n’est cependant pas mort : le OnePlus 8 Lite est attendu au tournant l’année prochaine.