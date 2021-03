L’un des OnePlus 9 aura un ultra grand-angle de 50 Mpx avec une lentille free form

Alors que OnePlus lancera officiellement la série OnePlus 9 le 23 mars prochain, le constructeur a annoncé qu'un de ces smartphones fera usage d'un nouveau capteur ultra grand angle de 50 Mpx.

Pendant des années, la photographie était le principal point faible des smartphones de OnePlus. Cependant ces deux dernières années, la société a renforcé ses efforts sur cette partie. En amont du lancement de ses prochains terminaux, le constructeur chinois laisse suggérer qu’il s’agit d’un point majeur pour les OnePlus 9.

Le fondateur et PDG de OnePlus, Pete Lau, a confirmé sur Twitter qu’au moins l’un des OnePus 9 disposera d’un module ultra grand-angle équipé d’un capteur Sony IMX766 de 50 Mpx. On imagine qu’il pourrait s’agir de la version Pro.

Here is part of the secret behind our stunning ultra-wide camera. You’ll find out a lot more on March 23, but if you’re eager to see more before then, I might have a surprise for you later this week… pic.twitter.com/s1GFO1bn8s

— Pete Lau (@PeteLau) March 9, 2021