Les OnePlus 9 et 9 Pro 5G en photos à deux semaines de l’annonce officielle

Le média allemand WinFuture a mis la main sur des rendus officiels marketing des futurs OnePlus 9 5G et 9 Pro 5G.

Le 23 mars prochain, nous saurons tout sur les nouveaux OnePlus 9. D’ici là, la marque chinoise en profite pour dévoiler quelques petits détails jusqu’au jour de l’annonce. Néanmoins, cette fois-ci, c’est un média qui nous livre de nouveaux éléments. En effet, le site allemand WinFuture a publié des visuels officiels du OnePlus 9 5G et du OnePlus 9 Pro 5G.

OnePlus 9 Pro : tout en métal, main dans la main avec Hasselblad

On savait que OnePlus avait conçu l’appareil photo en collaboration avec Hasselblad, avec une caméra ultra grand-angle ambitieuse, on sait désormais à quoi ressemblent ces appareils.

Avec un écran de 6,7 pouces, le OnePlus 9 Pro 5G sera la tête d’affiche de OnePlus. Comme sur le précédent Pro, l’appareil propose une caméra frontale en haut à gauche de l’écran et un écran arrondi vers l’arrière.

Bien sûr, regardez le module caméra à l’arrière, il a été développé avec le spécialiste suédois de la caméra haut de gamme Hasselblad, c’est particulièrement visible. Pour rappel, Hasselbald a été racheté par DJI. L’accent est mis sur les deux capteurs, le Sony IMX766 et le Sony IMX789, ce sont deux gros capteurs photos, chacun avec des optiques dites FreeForm et une définition de 50 ou 48 mégapixels. De plus, il existe deux autres capteurs dont on sait encore peu de choses à ce jour. L’autofocus laser semble également faire partie de l’équipement, comme sur les Galaxy S.

OnePlus 9 : a priori du plastique mais des composants de qualité

Cela pourrait être un OnePlus 9 Pro économique, mais le OnePlus 9 5G est plus que ça. Ce smartphone aurait un écran OLED de 6,5 pouces complètement plat. Le OnePlus 9 comporte également un logo Hasselblad clairement reconnaissable à l’arrière du module de caméra avec trois capteurs, le partenariat profite à toute la gamme.

Contrairement au modèle Pro, la version classique du OnePlus 9 a un dos brillant, qui est disponible en noir, bleu et violet.

Il manque encore pas mal de détails sur leurs caractéristiques. Il semble juste assurer que l’on retrouve le SoC Qualcomm Snapdragon 888 sous le capot. Il faudra patienter encore un peu pour découvrir le reste.