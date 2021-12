OnePlus 9 et 9 Pro : trop de bugs sur OxygenOS 12 (Android 12), le déploiement est suspendu

Le déploiement d'OxygenOS 12 (Android 12) sur les OnePlus 9 et 9 Pro est suspendu à cause d'un trop grand nombre de bugs.

Un déploiement d’une mise à jour majeure sur les smartphones d’une marque est censé être un événement réjouissant. Ce n’est malheureusement pas le cas d’OxygenOS 12, l’interface basée sur Android 12 proposée depuis quelques jours sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

Plusieurs problèmes agaçants ont été signalés sur OxygenOS 12. Entre des soucis d’animation, des glitchs, des affichages incorrects et une reconnaissance faciale défectueuse, la nouvelle interface était sous le feu des critiques. Cela a donc incité OnePlus à suspendre le déploiement d’Android 12 sur les OnePlus 9 et 9 Pro.

OnePlus confirme suspendre OxygenOS 12

« Nous sommes conscients des problèmes causés par la mise à jour OxygenOS 12 et notre équipe logicielle est en train de les résoudre », explique le constructeur à Android Police. « Nous allons suspendre cette mise à jour logicielle et déployer une nouvelle itération dès que possible ».

Rappelons qu’il s’agit a priori de la dernière version officielle de l’interface de OnePlus. OxygenOS est en effet censé fusionner avec ColorOS d’Oppo pour baisser progressivement pavillon d’ici la fin de l’année 2022. Les soucis techniques observés sont peut-être dus à ce projet.

On ne sait pas à quelle date OnePlus reprendra le déploiement en poussant ses correctifs. A priori, les personnes ayant déjà fait la transition vers OxygenOS 12 devront prendre leur mal en patience. On espère que ça ne durera pas très longtemps, mais cette affaire est un coup dur à la fois pour OnePlus et pour ses utilisateurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.