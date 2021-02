Android 12 : une fuite offre un premier apercu d’un redesign étrange

La prochaine version d'Android fait l'objet d'une fuite. Des captures d'écran illustrent les nouveautés attendues, ainsi qu'un redesign de l'interface qui semble assez étrange.

Si Google suit son calendrier, Android 12 devrait bientôt être dévoilé avec sa première Developer Preview. On attend beaucoup de nouveautés, et vous aussi, et on est donc impatient d’apprendre le programme concocté par Google pour cette mise à jour majeure du système.

Le site XDA-Developers, souvent très bien informé sur ces sujets, croit avoir obtenu un document interne transmis entre Google et les fabricants pour présenter les nouveautés d’Android 12 avec des captures d’écran. On peut y voir une nouvelle interface pour le système, ainsi que plusieurs nouveautés attendues. Le site précise ne pas avoir pu vérifier totalement l’authenticité du document, mais avoir pu confirmer que le document en question existe, et que les screenshots présentés ici sont bien issu de ce document.

Au revoir la transparence

Le premier élément qui choque en voyant ces captures d’écran est donc ce nouveau design qui abandonne complètement l’effet de transparence derrière les notifications pour afficher un fond uni gris calcaire, qui dissimule donc l’écran sur lequel vous vous trouviez avant de tirer le volet. Les actions rapides en raccourci en haut ne sont plus que 4, contre 6 sur Android 11. Les icônes de Wi-Fi, du mode économie ou du mode avion ont aussi été revu et se trouvent désormais dans un carré quand ils ne sont pas activé. L’esthétique nous rappelle davantage MIUI ou ColorOS que l’Android de Google.

Source : XDA-Developers

Les notifications en elle-même ne semblent plus prendre la largeur du téléphone, et sont désormais placées dans des bulles plus arrondies. On peut aussi observer une nouvelle zone dans la barre d’état qui indique que le microphone et la caméra sont activée. En appuyant dessus, une fenêtre apparait pour en dire plus, et permettre de configurer ces éléments.

Plus d’options de vie privée

Cette nouvelle zone est le premier élément, mais pas le seul, que l’on remarque sur ces captures d’écran et qui illustrent que la vie privée sera au centre de cet Android 12.

Source : XDA-Developers

Les nouveaux paramètres de confidentialité semblent permettre de désactiver plus facilement et complètement l’appareil photo ou le microphone du smartphone.

Conversations et widgets

Apple a fait des widgets la grande nouveauté d’iOS 14. Évidemment, cette fonction est intégrée à Android depuis ces débuts, mais elle avait été mise de côté par Google au fil des versions. Avec Android 12, Google semble vouloir donner un coup de neuf aux widgets avec un nouveau menu permettant de les placer sur le bureau.

Source : XDA-Developers

L’occasion de découvrir un nouveau widget nommé « conversations », que l’on peut placer en raccourci et qui permet de voir les messages récents, les appels manqués ou encore le status d’un contact pour savoir s’il est en ligne ou non. D’après les icônes montrées sur ces captures d’écran, la fonction semble prendre en charge Facebook Messenger, et WhatsApp. Espérons que tous les services, comme Signal, pourront s’y connecter librement.

D’après XDA-Developers, les widgets « conversations » seraient obligatoire avec Android 12 pour tous les fabricants de smartphones. Pour vérifier cela il faudra attendre de mettre la main sur le Compatibilty Definition Document, un document que Google met à jour avec chaque version d’Android pour y indiquer les conditions d’installation de son système sur les appareils.