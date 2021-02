Android 12 : toutes les nouveautés que l’on aimerait voir arriver

L’année 2021 devrait voir Android 12 commencer à débarquer sur smartphone. La nouvelle version est encore drapée de mystères, et en attendant de la découvrir, voici les nouveautés que l’on aimerait voir Google adopter.

La prochaine version d’Android, qui devrait en toute logique être nommée Android 12, commence doucement, mais surement à se dévoiler grâce à de premières indiscrétions. En attendant la première Developer Preview, attendue pour les prochaines semaines, nous vous avons concocté une petite liste de souhaits. Voici toutes les nouveautés que la rédaction de Frandroid aimerait voir venir dans Android 12. Attention, il ne s’agit pas de prédire ce qui va arriver, mais vraiment de réfléchir à ce que l’on aimerait voir devenir un standard pour Android.

Certains de nos souhaits peuvent être inspirés par les interfaces des fabricants, ColorOS, MIUI ou One UI par exemple, alors que d’autres peuvent venir d’Apple et iOS. Dans tous les cas, si elles étaient adoptées par Google, cela signifie que tous les développeurs d’applications pourraient compter dessus et cela renforcerait donc leur intérêt, au-delà d’une marque ou d’une autre.

Un vrai mode de navigation à une main

On commence cette sélection avec une fonction que l’on apprécie beaucoup sur iPhone : le mode d’utilisation à une seule main. D’un simple mouvement de doigt, il est possible de forcer l’iPhone à n’utiliser qu’une seule moitié d’écran. On retrouve aussi ce genre de fonction sur certains smartphones Android, chez Huawei par exemple, mais Google ne l’intègre pas nativement à Android.

Avec le gain en taille des smartphones sous Android, souvent plus volumineux que l’iPhone, et qui plus est avec les écrans parfois très longs des smartphones modernes, il serait vraiment intéressant de voir cette fonction d’accessibilité débarquer dans Android 12.

Une synchronisation plus poussée avec Windows 10

Google veut très légitimement mettre en avant son propre écosystème et multiplie donc les connexions entre Android et Chrome OS. De son côté, Samsung a montré qu’il était possible de faire choses très puissantes en serrant la main de Microsoft. Aujourd’hui, les smartphones Galaxy peuvent se synchroniser complètement avec Windows 10, et notamment afficher directement leurs applications sur un PC sous Windows.

Des bruits de couloirs du côté de Microsoft pointent vers la possibilité d’installer directement des applications Android sur les futures versions de Windows 10. Peut-être que Google pourrait parcourir l’autre moitié du chemin, et travailler avec Microsoft pour mieux intégrer Android à l’écosystème de Windows 10.

Un mode PC ou TV pour les smartphones sous Android

À défaut d’une meilleure intégration avec nos PC sous Windows 10, on pourrait imaginer voir nos smartphones trouver de nouveaux usages sur d’autres écrans. On pense ici à un « mode PC » comme ce que peut notamment proposer Samsung. Il suffit de brancher votre smartphone à un clavier, une souris et un écran pour voir une interface similaire à celle d’un PC, avec des fenêtres pour chaque application. La généralisation de l’USB-C, qui permet de faire passer de la data, du courant et de la vidéo, est le moyen idéal pour rendre ça très accessible.

Dans le même ordre d’idée, on pourrait imaginer un mode TV en connectant son smartphone par un port HDMI d’un téléviseur, et se retrouver face à une interface similaire à celle de Google TV. Avec des applications comme Netflix ou Google Stadia, ce genre de nouveauté prendrait tout son sens.

Les captures d’écran à défilement

Si vous avez un smartphone d’une grande marque, vous avez probablement déjà cette fonction sur votre smartphone. Du coup, il peut être surprenant de la voir lister ici comme une nouveauté potentielle, mais c’est pourtant bien une fonction manquante de la version de base d’Android. On parle ici de la possibilité de créer des captures d’écran avec un défilement, pour par exemple capturer entièrement l’image d’un article plutôt qu’un simple extrait.

C’est quelque chose d’assez pratique quand on prend beaucoup de captures d’écran, et que l’on retrouve donc souvent sur les smartphones. Sur les Pixel en revanche, ou pour les interfaces sans cette fonction native, il faut encore passer par une application tierce pour y avoir droit.

Mode gaming et Stadia

Le jeu sur mobile continue de gagner en popularité et en ambition avec des jeux comme Genshin Impact, sans oublier les indétrônables Call of Duty Mobile et Fortnite. Les fabricants sortent des smartphones dédiés à cet usage, et Qualcomm propose même des mises à jour pour les pilotes graphiques sur le Play Store.

On aimerait voir Google s’attaquer directement à ce marché en proposant un mode jeu natif sur Android. Les fabricants en proposent parfois déjà : cela permet de couper les notifications et de maximiser les performances quand on joue à un jeu gourmand.

Dans le même registre, on se demande si Google pourrait mettre plus en avant son service de cloud gaming Stadia. Sur ce point, la firme a peut-être peur de s’attirer davantage les foudres des enquêtes anti-trust dont elle est la cible.

Vie privée et des alternatives à Google

C’est peut-être le moins probable des souhaits formulés dans cet article, et pourtant il a tout de même une chance de se réaliser. Google pourrait profiter d’Android 12 pour intégrer des fonctions permettant une meilleure protection de sa vie privée et un meilleur contrôle de la confidentialité.

C’est ce qu’a choisi de faire Apple avec iOS, qui a un modèle économique opposé à celui de Google, au grand dam de Facebook. Difficile d’imaginer Google aller aussi loin, puisque le modèle économique du géant repose notamment sur l’acquisition de données, mais la firme pourrait vouloir y aller d’elle-même plutôt que d’attendre d’y être contrainte par des décisions anti-trust ou pro-consommateur.

Dans le même ordre idée, et toujours sur fond de combats juridiques concernant la position de Google et ses services sur le marché de la tech, la firme va ouvrir Android 12 à des alternatives au Google Play Store. Ça c’est déjà officiel, mais la firme pourrait aller plus loin et davantage mettre en avant des alternatives à ses services.

Et beaucoup d’autres

Évidemment on pourrait citer beaucoup d’autres nouveautés que l’on attend, et dont certaines ont déjà fait l’objet de fuites pour Android 12 : une amélioration du multitâche, un système de personnalisation et de thèmes beaucoup plus poussé à l’image de ce que MIUI peut proposer, ou encore la possibilité de désinstaller automatiquement les applications que l’on n’utilise jamais pour libérer de l’espace.

Laissons désormais à Google le soin de nous surprendre avec sa prochaine version. En espérant que la marque se montre la plus ambitieuse possible.