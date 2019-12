Qualcomm a annoncé l’arrivée sur le Google Play Store des premiers pilotes pour les puces graphiques Adreno.

Lors de son Tech Summit, Qualcomm a dévoilé avec beaucoup d’entrain son nouveau SoC haut de gamme, le Snapdragon 865. Le fabricant a également partagé sa vision sur bon nombre de sujets, et notamment sur les graphismes en jeu.

L’une des nouveautés phares du fabricant, qui sera d’abord introduite avec le Snapdragon 865, est l’arrivée d’un pilote dédié à la puce graphique sur le Google Play Store.

Les joueuses et joueurs sur PC connaissent bien cette situation, et sont déjà habitués à mettre à jour les pilotes des puces Nvidia GeForce et AMD Radeon, qui permettent d’optimiser les performances dans les derniers jeux à la mode. Le principe suivi par Qualcomm est le même.

À une nuance près, là où sur PC de bureau les personnes peuvent mettre à jour les pilotes lorsqu’elles le désirent, ce ne sera pas le cas sur mobile.

Qualcomm va développer ces mises à jour indépendamment d’Android, et les fabricants de smartphones et tablettes devront valider la nouvelle version avant qu’elle ne soit proposée sur le Google Play Store de l’appareil.

L’ambition affichée de Qualcomm avec ces annonces est de se rapprocher de l’univers du gaming sur PC. La firme a ainsi annoncé les fonctions Adaptive Performance Engine et Game Smoother dont l’objectif est d’améliorer la fluidité en jeu, à la manière de Nvidia G-Sync ou AMD FreeSync. Qualcomm veut également pousser les performances en jeu pour prendre en charge les écrans jusqu’à 144 Hz.

Real-time dynamic lights, shadows, and motion blur can all be rendered at desktop quality using @Qualcomm Snapdragon 865’s new Adreno GPU with Desktop Forward Rendering. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/v0ZKaCOghT

— Jeremy Horwitz (@horwitz) December 4, 2019