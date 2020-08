Asus Zenfone 7 et 7 Pro officialisés : la Flip Camera a maintenant trois capteurs photo

Asus lève officiellement le voile sur les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro. La marque mise une nouvelle fois sur une caméra rotative, mais en améliore la robustesse. Trois capteurs photo, un écran 90 Hz et une grosse batterie sont notamment au programme.

Asus dévoile ses nouveaux smartphones Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro. L’occasion de redécouvrir la Flip Camera que le constructeur taïwanais avait introduite l’année dernière. Rappelez-vous, le Zenfone 6 était doté d’un appareil photo rotatif qui, lorsque relevé, faisait penser au robot Wall-E du film d’animation Disney-Pixar du même nom.

L’idée de cette Flip Camera était d’offrir la même qualité photo aux selfies qu’aux clichés classiques tout en permettant à l’écran d’éviter l’encoche ou le poinçon. Les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro reprennent cette formule et la peaufinent un peu. D’emblée, on peut voir que le module photo en question est maintenant doté de trois capteurs, mais ce n’est pas la seule nouveauté à retenir.

Avant d’aller plus loin, notez déjà une chose : en termes de design, les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro sont identiques. Les différences entre les deux déclinaisons se font plutôt sur quelques points clés de la fiche technique. Ainsi, nous avons affaire ici à deux offrant une zone d’affichage qui n’est ni trouée ni mordue par une encoche. Cela n’empêche pas de distinguer un petit contour noir autour de l’écran.

Une Flip Camera améliorée

À l’arrière, le triple module photo dépasse légèrement en relief quand il est bien calé dans une position traditionnelle. Si vous vous amusez avec cette fameuse Flip Camera, vous verrez alors le parallélépipède se retourner d’avant en arrière et vice-versa.

Le module en question profite par ailleurs d’un moteur plus puissant qui permet notamment un mouvement plus fluide. L’utilisateur pourra ainsi profiter d’une meilleure précision quand il voudra choisir un angle d’inclinaison particulier — car comme sur le Zenfone 6 on peut bouger la Flip Camera assez librement, celle-ci n’étant pas limitée aux simples prises de vue classiques et selfies.

Asus affirme que vous pourrez réaliser au moins 200 000 « flips » avec ce module, ce qui revient à l’utiliser 100 fois par jour pendant plus de 5 ans. Au-delà de ça, retenez que le lecteur d’empreintes des Zenfone 7 et 7 Pro est positionné sur le côté et fait aussi figure de bouton de déverrouillage et de « Smart Key ». Cette fonctionnalité permet d’activer Google Assistant, de lancer une application ou d’activer un paramètre via un double appui ou un appui long. Vous pouvez paramétrer tout cela dans les options.

Les appareils ne sont malheureusement pas certifiés IP68 pour l’étanchéité. Il n’ont pas de prise jack, mais bien un port USB-C.

Les différences entre le Zenfone 7 et le Zenfone 7 Pro

Regardons maintenant les caractéristiques de l’Asus Zenfone 7 Pro avant de souligner les différences du Zenfone 7.

Caractéristiques de l’Asus Zenfone 7 Pro

écran AMOLED 90 Hz de 6,67 pouces, ratio 20:9, 2400 x 1080 pixels,

Snapdragon 865+

8 Go de RAM LPDDR5

espace de stockage UFS 3.1 de 256 Go (extensible)

Triple module photo rotatif : capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels (f/1,8) avec stabilisation optique ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) téléobjectif x3 de 8 mégapixels avec stabilisation optique

batterie de 5000 mAh

chargeur 30 W

compatible 5G,

compatible Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et NFC

interface ZenUI 7 (Android 10)

Dimension de 165,08 x 77,28 x 9,6 mm

Poids de 230 grammes

Notez aussi que le téléphone peut filmer en 8K à 30 images par seconde ou en 4K à 60 images par seconde. Asus met aussi en avant des fonctionnalités telles que le mode pro vidéo ou la possibilité de régler l’exposition d’une photo indépendamment de la mise au point (sans passer par le mode pro).

Pour la batterie, quelques outils de gestions sont mis à disposition pour lui garantir une longue durée de vie. Vous pourrez par exemple adapter le chargement de votre téléphone en fonction d’une plage horaire prédéfinie ou forcer le chargement lent pendant la nuit. Le chargeur livré avec l’appareil permet toutefois de récupérer 60 % en 30 minutes selon Asus.

Caractéristiques de l’Asus Zenfone 7

L’Asus Zenfone 7 reprend toute la fiche technique du Zenfone 7 Pro à trois différences près. Cette version plus modeste s’équipe d’un Snapdragon 865 (sans le +), ne profite pas de la stabilisation optique sur son module photo et offre un espace de stockage interne de 128 Go.

Pour tout le reste, il s’agit du même smartphone, de l’écran 90 Hz à la batterie, en passant par la compatibilité 5G et les dimensions.

Les Asus Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro arrivent en France

Les Asus Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro auront bel et bien droit à une sortie en France. La marque ne dévoile cependant pas encore officiellement leurs prix et date de disponibilité, mais promet de révéler ces informations prochainement.

Deux coloris existent : noir et blanc.