Sony : deux nouveaux smartphones Xperia vont recevoir la mise à jour vers Android 12

Android 12 continue son bonhomme de chemin sur les smartphones les plus récents, mais aussi les moins jeunes. Sony a annoncé que deux nouveaux modèles allaient profiter de la dernière version de l'OS de Google : les Xperia 10 II et 10 III.

Le déploiement d’Android 12 se poursuit tranquillement sur les smartphones des différents constructeurs. Sony, qui propose sur ses appareils une version d’Android très proche de celle d’Android Stock, annonce au compte-goutte les disponibilités vers la nouvelle version de l’OS pour ses smartphones Xperia.

Android 12 pour deux modèles supplémentaires

Après notamment les Xperia 5 III, Xperia 1 III et II, et Xperia Pro-I, il y a quelques semaines, c’est au tour de deux modèles supplémentaires de commencer à recevoir Android 12. Les Xperia 10 II et Xperia 10 III vont bientôt en profiter. En effet, après s’être occupé de ses téléphones haut de gamme, Sony s’emploie maintenant à proposer Android 12 sur ses smartphones de milieu de gamme.

La nouvelle a été annoncée aux utilisateurs et fans de Sony via un post sur Instagram. Aucun numéro de version ni calendrier précis n’ont été fournis, on a donc peu de détails sur le déroulement du déploiement. Sony y indique simplement qu’Android 12 « arrive bientôt ».

Si le Xperia 10 III profitera sans doute encore d’une mise à niveau supplémentaire à l’avenir (Android 13), il est peu probable que ce soit le cas pour son prédécesseur, le Xperia 10 II, surtout que le Xperia 10 IV commence à se dévoiler.

Ce dernier, lancé en 2020, était à la base fourni avec Android 10 : c’est donc donc déjà bien qu’il ait pu profiter de deux mises à jour majeures. En outre, on ignore pour le moment si la version Lite du Xperia 10 III profitera elle aussi de la mise à niveau.

