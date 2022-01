Bonne nouvelle pour les Galaxy A52 et Galaxy S10 Lite, Android 12 arrive

Des utilisateurs des Samsung Galaxy A52 et S10 Lite affirment avoir reçu la mise à jour vers One UI 4 (Android 12). Pour la France, tout porte à croire qu'il faudra attendre au moins jusqu'en février.

Nous l’écrivions encore ce matin, la gamme A semble ne pas avoir été oubliée du tout par Samsung pour son déploiement d’Android 12. Pour rappel, c’est One UI 4 l’interface maison du géant coréen qui se charge d’amener l’OS de Google sur ses smartphones.

C’est maintenant au tour des Galaxy A52 et S10 Lite d’en profiter, nous apprend 9to5Google. Des utilisateurs en Russie et en Espagne ont signalé qu’ils venaient de recevoir One UI 4 sur le A52. Et selon SamMobile, les possesseurs de Galaxy S10 Lite commencerait aussi recevoir la précieuse mise à jour.

C’est un peu une surprise, puisque selon le calendrier partagé par Samsung, les A52 et S10 Lite ne devait recevoir One UI 4 qu’à partir de février. Il vous faudra probablement donc patienter au moins jusque là pour en profiter.

Proche de One UI 3

Ajoutons, si vous l’attendez de pied ferme, que cette mise à jour ne change pas fondamentalement l’expérience dont vous avez l’habitude sur One UI 3, mais qu’elle ajoute quelques options bienvenues, qu’on trouve déjà sur Android 12.

On pense par exemple à la possibilité d’adapter les couleurs de son interface au fond d’écran, ou encore les nouvelles options de sécurité et de confidentialité.

