Le Samsung Galaxy S10 Lite est finalement arrivé en France : prix et disponibilité

Annoncés en amont du CES 2020, les Galaxy Note 10 Lite et Galaxy S10 Lite sont des versions inédites et allégées des smartphones éponymes de Samsung. Il était question de ne commercialiser que le Galaxy Note 10 Lite en France. Finalement, le Galaxy S10 Lite est en vente depuis début mai.

C’est inattendu étant donné que ce smartphone ne devait pas sortir en France. Il était néanmoins disponible dans d’autres pays européens, il n’avait qu’à traverser la frontière. C’est chose faite : le Galaxy S10 Lite est finalement vendu en France, via le Samsung Shop.

Déjà remisé

Le Galaxy S10 Lite intègre un SoC Qualcomm Snapdragon 855, ainsi qu’un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces en définition 2400 × 1080 pixels (Full HD+) et donc un écran plus grand que le Galaxy S10 Plus. Il a également trois caméras (classique, macro et ultra grand-angle) et une grosse batterie de 4 500 mAh.

Modèle Samsung Galaxy S10 Lite Version de l'OS Android 10 Q Interface constructeur Samsung One UI Taille d'écran 6.7 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Technologie LCD SoC Snapdragon 855 Mémoire vive (RAM) 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) NFC Inconnu Batterie 4500 mAh Dimensions 75.6 x 162.5 x 8.1mm Poids 186 grammes Couleurs Noir, Rouge, Gris Fiche produit Voir le test

Ce Galaxy S10 Lite débarque sur le Samsung Shop avec un réduction immédiate, 549 euros au lieu des 699 euros demandés à son annonce. Vous noterez, plus bas, que l’on trouve des modèles importés des autres marchés pour un prix plus accessible (environ 470 euros).

Nous ne savons pas encore si nous aurons l’opportunité de tester le Galaxy S10 Lite (nous l’avons rapidement pris en main), néanmoins il semble arborer un meilleur rapport qualité-prix que le Note 10 Lite (que nous avons testé). Pour un tarif autour de 500 euros, il affronte les flagships de l’année dernière y compris chez Huawei avec le P30 et même chez… Samsung avec un Galaxy S10 par exemple.