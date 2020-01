Nous avons vu le Samsung Galaxy S10 Lite : son absence en France est-elle une grande perte ?

Le Samsung Galaxy S10 Lite ne sortira pas en France, mais nous avons tout de même eu la curiosité de nous rendre sur le stand de Samsung pour le prendre en main pendant le CES 2020.

En plus du Galaxy Note 10 Lite, certains marchés auront droit à une version allégée du Galaxy S10, le Galaxy S10 Lite. Cela ne sera toutefois pas le cas en France. Quelqu’un chez Samsung France s’est probablement rappelé que la firme vendait de toute façon déjà le Galaxy S10e, et qu’avec les A51 et A71 à l’horizon, il y aurait eu une certaine redondance dans l’offre.

Celui-ci ressemble beaucoup au Note 10 Lite, avec un format et un écran identique. Il y a toutefois quelques différences importantes entre les deux modèles. Le S10 Lite est doté d’une puce Snapdragon 855 plus puissante, il ne vient pas avec son stylet, il n’a pas de prise audio et son module caméra est différent, avec notamment le mode de stabilisation Super Steady OIS, dont on n’a pas été en mesure de mesurer l’efficacité.

Dans l’ensemble, son absence en France ne semble pas particulièrement une grande perte

Nous avons de nombreuses références sous les 500 euros qui profiteront de qualités très semblables. De plus, la baisse de prix du Galaxy S10, qui continuera à être vendu en 2020, reste la principale alternative au Galaxy S10 Lite… et quelle alternative ! Ce dernier est plus complet à bien des égards.

