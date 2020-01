Prise en main du Samsung Galaxy Note 10 Lite : où sont les compromis ?

Introduction

Samsung a annoncé son Galaxy Note 10 Lite en amont du CES 2020, nous avons donc profité du salon pour aller prendre en main ce smartphone qui reprend certaines caractéristiques du Note 10... mais pas seulement.

Avec son écran encore plus grand que celui du Note 10, une fiche technique respectable et un prix d’à peine 609 euros, le nouveau Galaxy Note 10 Lite dévoilé par Samsung au CES a de quoi séduire ceux qui aiment le concept du stylet S-Pen, mais qui ne souhaitent pas payer le prix d’un téléphone phare.

Nous avons eu l’occasion de le prendre en main au CES 2020.

Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Note 10 Lite Version de l'OS Android 10 Q Interface constructeur Samsung One UI Taille d'écran 6.7 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Technologie Super AMOLED SoC Exynos 9810 Puce Graphique (GPU) ARM Mali G72 MP18 Mémoire vive (RAM) 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4500 mAh Dimensions 76.1 x 163.7 x 8.7mm Poids 198 grammes Couleurs Noir, Argent, Rouge Prix 609€ Fiche produit Voir le test

Nos premières impressions

Si le Galaxy Note 10 Lite impose quelques compromis, la taille n’en est pas un. L’appareil format géant impressionne avec son grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Celui-ci nous a semblé plutôt joli à Las Vegas, avec des couleurs vives, une bonne luminosité et une bonne définition de 2400 par 1080 pixels.

Il suffit de prendre l’appareil entre ses mains quelques secondes pour se rendre compte que le téléphone ne partage pas la finesse de son prédécesseur. Alors que le Note 10 était fin et solide, le Note 10 Lite semble plus épais, et sa finition laisse à désirer. Au lieu d’utiliser du verre, Samsung a conçu ici une coque de « glasstic », le mélange de verre et de plastique que l’on retrouve dans les modèles d’entrée de gamme de la marque.

Visuellement, les effets lumineux psychédéliques du Note 10 ont aussi été remplacés par des couleurs parfois vives (comme le rouge), mais tout de même traditionnelles. Sur les côtés, on remarque la présence d’un port audio 3,5 mm, mais pas du bouton dédié pour l’assistant Bixby (personne ne va pleurer).

À l’intérieur, le Note 10 Lite livre tout de même la marchandise. Son processeur Exynos 9810 est vieillissant (c’est celui du Galaxy S9), mais encore puissant. Ses 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espaces sont aussi suffisants. Son immense batterie de 4 500 mAh devrait, quant à elle, lui assurer une bonne autonomie, notez qu’il a également de la charge rapide 25 Watts.

Le module d’appareils photo rappelle celui de l’iPhone, avec son format carré similaire. On y retrouve aussi la même configuration, avec un objectif grand-angle principal (f1,7, capteur 12 mégapixels, stabilisation optique), un objectif ultra grand-angle (f/2,2, capteur 12 mégapixels) et un objectif 2X (f/2,4, 12 mégapixels, stabilisation optique). Les photos prises au CES ont semblé correctes, mais il faudra attendre son lancement pour s’en faire une idée.

L’un des plus grands intérêts du Note 10 Lite pourrait évidemment être son stylet S Pen, que l’on retrouve pour la première fois dans un téléphone abordable chez Samsung. Celui-ci ne propose pas les fonctionnalités avancées du Note 10 (pour effectuer un zoom dans une photo, par exemple), mais pour le dessin, tout y est.

Samsung a d’ailleurs quelques logiciels bien pensés pour les Picasso en devenir, comme PenUp, qui permet aux utilisateurs de se comparer aux autres et d’apprendre continuellement à dessiner avec de nouveaux modèles interactifs. D’autres smartphones intègrent des stylets, mais peu le font aussi bien que Samsung.

Disponibilité et prix

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est déjà disponible à 609 euros auprès des principaux e-commerçants français.

Il y a des alternatives intéressantes sous les 500 euros, nous avons regroupé tout ça dans un guide d’achat dédié.