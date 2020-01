Samsung Galaxy Note 10 Lite et Galaxy Note 10 : ce qui les différencie

Alors que le Samsung Galaxy Note 10 Lite a été récemment officialisé, nous vous proposons ici un comparatif avec le Galaxy Note 10 pour mieux comprendre ce qui les différencie.

Les Samsung Galaxy S10 Lite et Galaxy Note 10 Lite ont été tout récemment officialisés par leur constructeur. Or, seul le second est annoncé pour la France. Le suffixe Lite indique bien qu’il s’agit d’une version allégée du Galaxy Note 10 classique. Mais justement, comment les différencier ?

Voici notre comparatif pour savoir comment distinguer le Samsung Galaxy Note 10 Lite du Samsung Galaxy Note 10.

Fiches techniques

Modèle Samsung Galaxy Note 10 Lite Samsung Galaxy Note 10 Version de l'OS Android 10 Q Android 9.0 Interface constructeur Samsung One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.7 pouces 6.3 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2280 x 1080 pixels Densité de pixels N/C 507 ppp Technologie Super AMOLED OLED SoC Exynos 9810 Exynos 9825 Puce Graphique (GPU) ARM Mali G72 MP18 Mali-G76 MP12 Mémoire vive (RAM) 6 Go 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 16 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 10 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux N/C LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4500 mAh 3500 mAh Dimensions 76.1 x 163.7 x 8.7mm 71.8 x 151 x 7.9mm Poids 198 grammes 168 grammes Couleurs Noir, Argent, Rouge Noir, Argent Prix 699€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des similitudes et de petites différences

En termes de design, le Galaxy Note 10 Lite — un tantinet plus grand — et le Galaxy Note 10 sont, sans surprise, très similaire. Les deux modèles arborent un poinçon assez discret sur la partie supérieure de leur écran, bien au centre. On observera toutefois des bordures plus épaisses autour de l’écran du Galaxy Note 10 Lite qui trahissent un positionnement moins haut de gamme. À noter, le Galaxy Note 10 Lite n’a pas d’écran incurvé, ce qui devrait plaire à certains.

En parlant de l’écran, on notera une diagonale plus grande sur la version Lite avec un dalle de 6,7 pouces contre 6,3 pouces pour son aîné. L’AMOLED est au rendez-vous à chaque fois pour une définition Full HD+ à chaque fois — seul le Galaxy Note 10+ peut aller chercher le Quad HD+. Cela dit, on se rend compte que les ratios sont différents : 19:9 pour le Galaxy Note 10 contre 20:9 pour le Galaxy Note 10 Lite.

À l’arrière, la grosse différence qui saute aux yeux se situe au niveau du module photo. S’ils ont tous les deux droit à un triple capteur, celui du Galaxy Note 10 Lite est beaucoup plus imposant avec sa forme de rectangle épaté qui se différencie de l’implémentation linéaire du Galaxy Note 10.

Au-delà de ça, le lecteur d’empreintes est à chaque fois positionné sous l’écran et aucun des deux appareils n’offre de prise jack.

S Pen pour plus de monde

On ne pourra évidemment pas passer à côté du stylet S Pen que propose aussi le Galaxy Note 10 Lite. C’est d’ailleurs ici que ce smartphone trouve son intérêt : il apporte la grande particularité de la gamme Note sur un segment tarifaire plus abordable.

C’est donc vraiment sur ce point particulier que cette version Lite veut marcher sur les pas du Galaxy Note 10.

Deux triplés de capteurs

On l’a dit, les deux modules photo n’ont pas la même apparence. Or, il n’ont pas non plus la même configuration technique. Le plus récent modèle embarque un capteur principal de 12 mégapixels (f/1,7), un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) et un téléobjectif x2 de 12 mégapixels (f/2,4).

En face, le Galaxy Note 10 classique a droit au trio suivant : capteur principal de 12 mégapixels — ouverture variant de f/1,5 à f/2,2 –, ultra grand-angle de 16 mégapixels (f/2,2), téléobjectif x2 de 12 mégapixels (f/2,1). Il faut aller chercher du côté du Galaxy Note 10+ pour trouver un capteur TOF en supplément de ce menu.

L’enregistrement de vidéos en 4K à 60 images par seconde est possible sur les deux appareils.

En façade, la définition du capteur est de 10 mégapixels sur le Galaxy Note 10 contre 32 mégapixels pour le Galaxy Note 10 Lite. Rappelons à cet égard que ce seul critère ne garantit pas une meilleure qualité des selfies sur le dernier-né.

Une version Lite plus modeste, mais plus endurante ?

Avec un Exynos 9810 qui équipait les Galaxy S9 à l’époque, le Galaxy Note 10 Lite n’a clairement pas la vocation de se ranger parmi les produits les plus puissants du marché. La puce s’inscrivait toutefois dans un segment premium à l’époque et ne devrait donc tout de même fournir une puissance loin d’être ridicule.

L’Exynos 9825 du Galaxy Note 10 devrait cependant aisément dominer le match de la tête et des épaules. En France, le modèle Lite profite de 6 Go de RAM, soit 2 Go de moins que sur son adversaire du jour. Le constat est assez similaire pour le stockage : 128 Go contre 256 en interne, à chaque fois extensible via microSD.

Côté batterie, l’avantage est plutôt au Galaxy Note 10 Lite avec une capacité de 4500 mAh contre 3500 pour le Galaxy Note 10. Ce dernier s’est d’ailleurs montré assez décevant en termes d’autonomie. On espère que la nouvelle déclinaison sera plus convaincante. Rappelons toutefois qu’avec son écran plus grand, rien ne garantit une meilleure endurance.

Les deux terminaux supportent la charge filaire jusqu’à 25W — et 45W pour le Note 10+ –, mais le Galaxy Note 10 Lite n’a pas droit à la recharge sans fil.

Prix en France

Samsung vend le Galaxy Note 10 Lite au tarif conseillé de 609 euros en France, soit un tarif sensiblement plus agressif que les 959 euros demandés lors de la sortie du Galaxy Note 10. Soulignons que ce prix a un petit peu baissé depuis le lancement.