Vivo officialise son Y55s 5G, un smartphone milieu de gamme avec une très grosse batterie

Vivo a mis fin aux rumeurs en officialisant le prochain smartphone de la série Y, le Y55s 5G. Le fabricant a ainsi confirmé les caractéristiques détaillées de son nouveau smartphone milieu de gamme, dont une batterie de 6000 mAh.

Aux côtés de ses concurrents Oppo, Realme ou encore OnePlus, Vivo propose des smartphones au rapport qualité-prix imbattable depuis son arrivée sur le marché européen à l’automne 2020.

Les caractéristiques techniques et les visuels du Y55s 5G avaient leaké le mois dernier après que China Telecom a ajouté l’appareil à sa base de données. Ce jeudi, le fabricant chinois a officiellement confirmé l’arrivée prochaine de ce nouveau modèle prenant en charge la 5G, dévoilant également au passage toutes les spécifications qui avaient déjà fuité.

De solides caractéristiques et une grosse autonomie

Le téléphone intègre un SoC MediaTek Dimensity 700 profitant de 6 cœurs à une fréquence de 2 GHz, ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le Y55s 5G est également équipé d’un grand écran LCD de 6,58 pouces en résolution Full HD+. Côté photo, le smartphone à venir profite d’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8 ainsi que d’une caméra macro de 2 mégapixels en f/2.4. La caméra selfie de 8 mégapixels est, quant à elle, insérée dans une encoche en goutte d’eau, en haut de l’écran. Le nouveau venu est également doté d’un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Mais la caractéristique qui a marqué les esprits est bien l’impressionnante batterie de 6000 mAh qui fera tourner l’appareil, un record pour le constructeur. Si cette dernière promet de longues heures d’utilisation, elle profitera en revanche uniquement de la charge rapide en 18W, pas davantage. Vivo est déjà un habitué des grosses batteries, comme en témoigne la gamme Y du constructeur chinois.

Pas encore de date de sortie

À sa sortie, le smartphone de Vivo sera disponible en trois coloris : noir (Ceramic Black), rose (Sakura Pink) et bleu (Mirror Blue). Il mesurera 163,87 × 75,33 x 9,17 mm pour un poids contenu d’un peu de moins de 200 grammes. D’apparence, le Y55s 5G ressemblera beaucoup au très réussi Y70.

Les futurs possesseurs de ce smartphone devront malheureusement patienter pour découvrir Android 12 sur leur appareil Vivo, car ce dernier tournera à sa sortie sous Android 11 avec OriginOS 1.0.

Compte tenu du prix de vente en Chine (1699 yuans chinois, environ 235 euros), ce modèle devrait être proposé sous la barre des 300 euros en Europe. Aucune date de sortie n’a pour le moment été annoncée.

