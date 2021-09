Vivo Y33s, Y21, Y21s : des smartphones à grosse batterie à partir de 200 euros

Vivo agrandit son entrée et milieu de gamme avec trois nouveaux smartphones.

La gamme Y de Vivo, consacrée à l’entrée et au milieu de gamme, s’agrandit avec trois nouveaux smartphones, les Y33s, Y21 et Y21s.

Leur point commun principal tient dans leur batterie de 5000 mAh, une compatibilité double SIM, un capteur d’empreintes latéral, sans oublier leur interface Funtouch OS. Ils partagent également une épaisseur maximale de 8 millimètres.

Ils seront tous trois disponibles à compter du 1er octobre.

Vivo Y33s

Le Vivo Y33s possède deux modules photo arrière : un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur dédié à la macro. Le téléphone repose sur un SoC MediaTek Helio G80, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible grâce à un port microSD. Il propose en outre une charge de 18 W, un écran Full HD+ (1080p) et un support NFC.

Petite originalité : le Vivo Y33s possède une fonction Extended RAM 2.0, qui l’autorise, selon le fabricant, à « emprunter 4 Go de mémoire de travail supplémentaire à ses 128 Go de stockage ».

Le Vivo Y33s est une exclusivité Boulanger, et il est vendu en pack avec une enceinte JBL go 3 à 259 euros.

Vivo Y21

Le Vivo Y21 est une alternative nettement plus accessible, avec un processeur MediaTek Helio P35, 4 Go de mémoire vive et un écran HD+ de 6,51 pouces, le tout pour un poids de 182 grammes.

Le Y21 se négocie à 199 euros. Il est vendu dans deux coloris : Blanc Perle ou Bleu Métallique.

Vivo Y21s

Le Vivo Y21s dispose de trois caméras, dont un appareil photo principal de 50 mégapixels. Il propose un mode nuit pour les objectifs avant comme arrière, ainsi qu’une option Slow-Motion à 120 images par seconde.

Sous le capot, il repose sur un MediaTek Helio G80 et 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To en microSD. Les paiements en NFC sont aussi de la partie.

Le Y21s se vend pour sa part 219 euros.