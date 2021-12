Android 12 et One UI 4 arrivent sur les Samsung Galaxy Note 10 et le Galaxy Fold

Samsung continue le déploiement de One UI 4 avec la mise à jour des Galaxy Note 10, Note 10 Plus et du premier Galaxy Fold.

Le départ a été compliqué, mais Samsung est désormais bien lancé pour le déploiement de One UI 4, sa nouvelle interface basée sur Android 12. Après les Samsung Galaxy S21, les Galaxy S20, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, c’est au tour des modèles lancés en 2019, les Samsung Galaxy Note 10, Note 10 Plus et Galaxy Fold d’être servis.

Comme le rapporte le site Sam Mobile, Samsung a en effet lancé lé déploiement de la mise à jour vers Android 12 pour les trois smartphones haut de gamme, quelques jours à peine après les Galaxy S10, S10 Plus et S10e. Cette mise à jour permet non seulement de porter les smartphones vers Android 12, mais leur permet d’adopter la nouvelle interface One UI 4 et notamment de profiter des nouveaux thèmes qui s’adaptent en fonction des teintes du fond d’écran.

Pour l’heure, Sam Mobile n’a observé ce déploiement qu’auprès de certains utilisateurs suisses des smartphones Samsung. Néanmoins, le déploiement pour le reste du monde ne devrait plus tarder. Comme toujours, pour vérifier que la mise à jour n’est pas en attente, il suffit de se rendre dans les paramètres du smartphone, puis dans mise à jour logicielle pour vérifier qu’aucune nouvelle version d’Android n’est en attente.

Un déploiement chaotique pour Samsung

Le déploiement de One UI 4 a été pour le moins chaotique pour Samsung. Après une première vague en novembre, le constructeur coréen a finalement mis en pause la mise à jour en raison de plusieurs bugs particulièrement gênants et de soucis de compatibilité avec les services Google Play. Après avoir étudié le problème auprès de Google, un correctif a été mis en place cette semaine, permettant ainsi à la firme de reprendre le cours de sa mise à jour.

Pour rappel, Samsung a déjà promis de mettre à jour ses smartphones milieu de gamme vers Android 12. Le déploiement interviendra dans un second temps et devrait durer au moins jusqu’en juillet prochain.

