Galaxy S21 : Samsung suspend à son tour la mise à jour vers Android 12

En raison de soucis de compatibilité avec Google Play, Samsung a suspendu le déploiement de One UI 4 sur les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra.

Les soucis se multiplient depuis la sortie d’Android 12 il y a quelques mois. Après OnePlus, c’est au tour de Samsung de mettre en pause le déploiement de la mise à jour vers One UI 4 (Android 12) pour ses Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra.

Comme le rapporte le site Sam Mobile, le constructeur coréen a en effet publié un message sur ses forums coréens officiels visant à informer les utilisateurs de certains bugs après la mise à jour vers Android 12 :

Bonjour. Après la mise à jour vers Android 12 (One UI 4), un bug a été trouvé dans quelques appareils en raison de soucis de compatibilité avec le système Google Play, donc la mise à jour a été suspendue temporairement. Google prend des mesures après avoir analysé les contenus. Lorsque les actions de Google auront été effectuées, One UI 4 sera à nouveau redéployé. Nous travaillons dur pour sortir la mise à jour vers one UI 4 au plus vite.

Le modérateur des forums de Samsung ne précise pas quels sont les bugs en question. Comme le rappelle Sam Mobile, les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra ne sont pas les seuls smartphones de Samsung à avoir soufferts de bugs après le déploiement vers One UI 4. C’était en effet le cas également des Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 dont la mise à jour avait été mise en pause. Néanmoins, comme l’indique le message posté sur le forum, ces bugs ne concernent qu’une petite part de l’ensemble des smartphones disponibles dans le monde.

Une mise à jour déjà suspendue chez OnePlus

La mise à jour des smartphones vers Android 12 semble poser des soucis à bien des constructeurs. Samsung n’est pas le seul fabricant à avoir mis en pause le déploiement de l’update. C’était également le cas de OnePlus avec ses OnePlus 9 et 9 Pro. Le constructeur chinois avait suspendu le déploiement d’OxygenOS 12 pendant près d’une semaine. Même Google n’est pas épargné et la dernière mise à jour d’Android 12 sur les Pixel 6 et 6 Pro aurait causé des soucis chez de nombreux utilisateurs.

