Galaxy Z Flip 3 : One UI 4.0 termine sa mue et arrive en version stable

Votre Galaxy Z Flip 3 va bientôt s'orner d'une version stable de One UI 4.0. La dernière version du logiciel de Samsung arrivera très prochainement sur l'appareil… Samsung a déjà donné le coup d'envoi pour son déploiement.

Samsung ne traine pas. Après une rapide phase de bêta, le géant coréen semble avoir donné le feu vert pour engager le déploiement de la version stable de One UI 4.0 (basé sur Android 12) sur le Galaxy Z Flip 3. Le smartphone à clapet de Samsung devrait donc très prochainement faire peau neuve sur le plan logiciel.

C’est du moins ce que rapporte SamMobile, qui indique qu’un premier déploiement a déjà été observé sur certains appareils en Serbie. Selon toute vraisemblance, la mise à jour (intitulée F711BXXU2BUKM) devrait donc arriver chez nous dans les prochains jours ou, au pire, les prochaines semaines.

Un packaging logiciel complet pour le sémillant Z Flip 3

En plus de la généreuse portion de nouveautés prodiguée par One UI 4.0 (on pense entre autres à la nouvelle palette de couleurs Material You, aux ajouts en termes de confidentialité ou encore aux nouveautés du tableau de bord), Samsung profite de ce déploiement pour introduire son correctif de sécurité de décembre 2021 sur le Z Flip 3. Une bonne façon de faire d’une pierre deux (voire trois) coups : l’appareil profitera en une seule fois de la version la plus récente d’Android, de One UI 4.0 et sera parfaitement à jour sur le plan de la sécurité.

Comme le souligne 9to5Google, l’arrivée rapide de One UI 4.0 sur le Z Flip 3 devrait enfin être facilitée par l’utilisation exclusive de processeurs Qualcomm Snapdragon sur l’engin, comme sur son grand frère, le Z Fold 3. Le déploiement des mises à jour majeures est en effet plus lent sur les Galaxy S… qui utilisent tantôt des SoC Qualcomm, tantôt des SoC Exynos, en fonction des marchés sur lesquels ils sont commercialisés.

Il est quoi qu’il en soit encourageant de voir que Samsung se montre une nouvelle fois diligent quant au déploiement des mises à jour Android / One UI.

