Samsung Galaxy S21 : foncez télécharger One UI 4 (Android 12), un correctif est là

Six jours après avoir suspendu le déploiement de One UI 4 (Android 12) sur ses Galaxy S21, Samsung revient à la charge avec un correctif censé avoir réglé les bugs rencontrés.

Décidément, le déploiement d’Android 12 ne s’est vraiment pas passé comme prévu pour plusieurs OEM. OnePlus a par exemple connu quelques mésaventures avec OxygenOS 12, sujet à de nombreux bugs au moment de le rendre disponible pour les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Heureusement, la situation a, semble-t-il, été réglée.

Google, de son côté, essuie de nombreuses critiques à l’égard de ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro, dont plusieurs fonctionnalités pourtant basiques ne parviennent pas à fonctionner normalement. Et puisque jamais deux sans trois, Samsung a lui aussi rencontré des difficultés à stabiliser sa nouvelle mouture logicielle, One UI 4, basée sur Android 12.

Un bug lié à Google Play

Le 22 décembre, un petit cadeau empoisonné frappait de plein fouet la communauté de Samsung, et plus particulièrement les propriétaires d’un Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra. Le géant coréen a en effet stoppé le déploiement de son interface en raison d’un « souci de compatibilité avec le système Google Play ».

« Google prend des mesures après avoir analysé les contenus. Lorsque les actions de Google auront été effectuées, One UI 4 sera à nouveau redéployé. Nous travaillons dur pour sortir la mise à jour vers One UI 4 au plus vite », avait expliqué le constructeur.

Bonne nouvelle : six jours plus tard, Samsung a corrigé le tir, rapporte XDA Developers. Après avoir étroitement collaboré avec Google, l’entreprise s’emploie à rendre de nouveau disponible One UI 4 sur les appareils mobiles concernés. La nouvelle version du logiciel se nomme G99xBXXS3BULC.

Les Z Flip 3 et Fold 3 aussi concernés

Il vous suffit de vérifier dans les paramètres du smartphone et de télécharger le tout si vous tombez dessus. Au passage, un nouveau patch de sécurité est également de la partie. Sachez que les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3, également concernés par ce problème, reçoivent eux aussi un petit correctif.

La version du firmware du premier nommé est la suivante : F711xxxS2BUL6. Celle du second se nomme F926xxxS1BUL6.

