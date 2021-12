Samsung Galaxy S21 FE : CDiscount et Auchan dévoilent déjà son prix et sa date de sortie en France

Le leaker OnLeaks croit connaître les prix et la date de sortie du Samsung Galaxy S21 FE concernant le marché français. Indice : vous n’avez plus qu’à patienter quelques jours pour le commander.

Le Samsung Galaxy S21 FE fait partie des smartphones parmi les plus attendus du début d’année 2022, après des mois de spéculations à son sujet. Cette version Fan Edition a connu les montagnes russes : il a été question d’une annulation pure ou simple, ou plus simplement d’une série de retards induite par la pénurie de composants.

Rendez-vous début janvier

Le fait est que le Galaxy S21 FE va bel et bien sortir en France dans les premiers jours du prochain millésime. C’est d’ailleurs ce que croit savoir le leaker OnLeaks, réputé pour sa fiabilité et à l’origine de nombreuses fuites crédibles. L’intéressé a publié un message twitter dans lequel il évoque la date de sortie du téléphone et ses prix, concernant la France.

Selon l’une de ses sources, le Samsung Galaxy S21 FE sera disponible dans nos contrées à partir du 4 janvier 2021. C’est d’ailleurs à cette date qu’est pressentie l’annonce officielle, selon plusieurs rumeurs. Mais attention : selon une autre source fiable de OnLeaks, le téléphone devrait plutôt être mis en vente le 11 janvier.

Il y a ici de la confusion entre la date de précommande et la mise en vente.

Le message Twitter évoque enfin les prix français : 759 euros en configuration 128 Go de stockage, contre 829 euros pour la version 256 Go. Ce sont exactement les mêmes prix que les Galaxy S20 FE compatibles 5G de l’an passé. Les itérations 4G coûtaient en revanche moins cher, à hauteur de 659 et 729 euros.

Cdiscount en remet une couche

Pour en ajouter une couche, Cdiscount a de son côté publié ses offres de vente relatives aux Galaxy S21 FE. Le site e-commerce évoque un prix de 729 euros pour la plus petite configuration, et opte pour un tarif de 799 euros pour l’autre modèle. Il y a donc un écart de plusieurs dizaines d’euros. Néanmoins, Auchan a également mis en ligne la page du S21 FE, avec les mêmes tarifs que ceux indiqués par OnLeaks.

La page de l’offre mentionne également un verre de protection Corning Gorilla Glass 7, une batterie de 4500 mAh, une diagonale d’écran de 6,4 pouces et un système d’exploitation propulsé par Android 12. Une indication « En stock le 4 janvier 2022 » apparaît aussi à l’écran, ce qui viendrait confirmer la disponibilité du téléphone à cette date, au moins pour la précommande.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S21 FE devrait proposer une expérience de téléphone haut de gamme tout en faisant quelques petites concessions pour tirer son prix vers le bas. C’est au niveau de la photo que des compromis pourraient avoir lieu, en retirant notamment le capteur de 64 mégapixels et le mode 8K pour la vidéo.

