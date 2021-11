Samsung Galaxy S21 FE : la conférence serait à nouveau datée

La saga du Galaxy S21 FE semble sur le point de se terminer. Le smartphone ne serait pas annulé en raison de la pénurie et sa présentation serait désormais prévue pour le début de l'année 2022.

Annulé, présenté, repoussé, le Samsung Galaxy S21 FE aura connu 1000 vies à travers les rumeurs ces derniers mois. Alors qu’il fait l’objet de fuites précises depuis le mois d’avril 2021, signe que sa conception est achevée et sa commercialisation prête, Samsung semble éternellement repousser son lancement. Le smartphone existe, Samsung France l’a même officialisé par erreur, mais la pénurie de composants semble poser des problèmes pour assurer une commercialisation sans tracas.

Les dernières rumeurs évoquaient une présentation du Galaxy S21 FE en marge du CES 2022, grand salon de l’électronique qui va se tenir du 5 au 8 janvier. C’est désormais le youtubeur Jon Prosser qui vient ajouter sa pierre en prédisant une conférence Unpacked le 4 janvier 2022. Samsung ne ferait pas de précommandes sur ce nouveau mobile pour expédier le plus vite possible le début de la commercialisation.

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…

EXCLUSIVE 👀

Unpacked event for S21 FE

January 4, 2022

No pre-order period

Available January 11, 2022

Unpacked event for S22 lineup

February 8, 2022 @ 10:00am ET

Pre-orders begin same day (2/8)

Available February 18, 2022

🤫 pic.twitter.com/S9n9rAf1cs

— Jon Prosser (@jon_prosser) November 6, 2021