Galaxy S21 FE : Samsung France officialise discrètement son nom

S'agit-il d'une petite erreur ? Samsung France officialise déjà le nom du Galaxy S21 FE en citant le futur smartphone sur une page officielle décrivant une offre promotionnelle.

Le Samsung Galaxy S21 FE se concrétise petit à petit et on devrait beaucoup en entendre parler avant la fin de l’année. Le futur smartphone n’est pas encore officialisé, mais Samsung France évoque déjà son nom sur son site.

Ce n’était sans doute pas prévu

En effet, dans une page officielle dédiée, Samsung France détaille son offre promotionnelle autour de YouTube Premium — deux ou quatre mois d’abonnement offerts à l’achat de certains modèles. Or, en listant les produits compatibles avec ladite offre, la marque cite le Galaxy S21 FE comme on peut le voir dans les plus petites lignes de la capture d’écran ci-dessous.

« Profitez de 4 mois offerts pour tout achat d’un Samsung Galaxy S21 (S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE) […] », écrit la division française du géant coréen. On imagine qu’il s’agit d’une petite erreur. La personne ayant rédigé ces lignes n’a peut-être pas pu vérifier que tous les modèles qu’elle listait avaient bel et bien tous été dévoilés comme il se doit.

Un secret pas bien gardé

Par ailleurs, il s’agissait d’un secret de Polichinelle. Personne ne tombera de sa chaise en apprenant que le Galaxy S21 FE dans les tuyaux depuis plusieurs mois s’appelle ainsi. En revanche, cela laisse entendre que Samsung s’attèle déjà à préparer et peaufiner ses arguments marketing autour de ce produit. Autrement dit, la commercialisation de l’appareil ne devrait pas tarder. Gageons que les prochaines semaines nous en apprendront davantage.

Rappelons aussi que le Galaxy S21 FE sera une version « Fan Edition » plus abordable du Galaxy S21. A priori, il garderait bon nombre des caractéristiques techniques du fleuron de début d’année, en faisant essentiellement quelques concessions au niveau de la photo.