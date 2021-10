Le Galaxy S21 FE est déjà un pénible casse-tête pour Samsung

La sortie du Galaxy S21 FE sera soit annulée, soit largement décalée, notamment à cause de la pénurie de composants. Dans tous les cas, il s'agit d'un casse-tête inévitable pour Samsung.

Annulé ? Reporté ? L’avenir du Samsung Galaxy S21 FE semble plus compromis que jamais. Récemment, ce sont les leakers — réputés, mais pas toujours à 100 % fiables — Jon Prosser et Max Weinbach qui évoquent un lancement du smartphone pour… le 11 janvier 2022. Soit une éternité dans le monde des smartphones.

can confirm — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 14, 2021

Cette piste est à prendre avec des pincettes évidemment. Néanmoins, elle permet de mettre en lumière le sacré casse-tête que représente ce téléphone pour Samsung. Quoi qu’il arrive, le Galaxy S21 FE va représenter une difficulté particulière pour le géant sud-coréen.

Victime de la pénurie

Il faut déjà comprendre l’origine du problème. Il y a peu, des bruits de couloir évoquaient une annulation pure et simple du lancement du téléphone. Le Samsung Galaxy S21 FE est une des grandes victimes de la pénurie mondiale de composants. Son constructeur serait en effet confronté à des soucis d’approvisionnement sur le Snapdragon 888 censé équiper le smartphone.

Or, cette puce est déjà utilisée par un autre modèle : le Galaxy Z Flip 3. Et ce dernier rencontre un succès plus important que prévu que Samsung ne veut évidemment pas compromettre. La firme allouerait donc les ressources nécessaires à la production de son smartphone pliable au détriment du Galaxy S21 FE.

Galaxy S21 FE vs Galaxy S22

L’annulation semble donc une hypothèse très probable. Mais voilà : si les déclarations du Jon Prosser et Max Weinbach viennent remettre tout cela en question, l’ampleur du casse-tête reste la même. Imaginons que Samsung lance le Galaxy S21 FE en janvier 2022. Samsung raterait le coche des fêtes de fin d’année beaucoup plus propice aux achats en masse.

La marque devrait aussi redoubler de clarté sur sa communication pour ne pas perturber la compréhension de sa gamme par le consommateur. En effet, début 2022, nous devrions aussi assister au lancement des Galaxy S22, la nouvelle génération premium de Samsung. À cet égard, il ne serait pas forcément judicieux de diviser les ressources au niveau de la production, du marketing et de la distribution entre les S22 et le S21 FE.

Autant tout miser sur les vrais fleurons au lieu de déconcerter les consommateurs en sortant un téléphone qui est une déclinaison FE d’un modèle sorti l’année précédente. Par ailleurs, la pénurie de semiconducteurs risque de s’éterniser.

Bref, quelle que soit la décision de Samsung à la fin, elle ne sera pas évidente à prendre et s’accompagnera sans doute de compromis et sacrifices. Le Galaxy S21 FE, qu’il sorte ou non, est un sacré casse-tête.