Galaxy S21 FE : pourquoi Samsung envisagerait d’annuler son lancement

Samsung pourrait annuler le Galaxy S21 FE. Cela s'expliquerait par le succès en parallèle du Z Flip 3 combiné à la pénurie de composants.

Pas d’événement… et pas de smartphone ? Le Samsung Galaxy S21 FE pourrait ne jamais voir le jour. C’est en effet ce que révèle le site coréen Digital Daily. Celui-ci indique que le smartphone ne serait non seulement pas présenté de sitôt, mais qu’il y a même des chances qu’il soit annulé purement et simplement.

Cette information proviendrait d’un représentant de Samsung. « Nous avons annulé l’Unpacked en ligne du Galaxy S21 FE qui était prévu pour la mi-octobre », aurait expliqué la source. Avant d’ajouter : « Nous examinons le lancement du smartphone lui-même ».

Pour rappel, le but du Galaxy S21 FE est de proposer un smartphone aux caractéristiques haut de gamme, mais avec juste ce qu’il faut de compromis techniques pour faire descendre le prix. L’année dernière, le S20 FE avait été une jolie réussite.

Samsung, victime de son succès et de la crise

On peut évidemment se demander pour quelles raisons le Galaxy S21 FE serait annulé. Tout d’abord, cela serait dû au succès commercial du Galaxy Z Flip 3, l’un des derniers smartphones pliants de Samsung. La demande serait plus forte que prévu et le géant sud-coréen continuerait ainsi de dédier un certain nombre de ses lignes de production à ce modèle-là pour qu’il continue de bien se vendre.

Par ailleurs, tout cela intervient dans un contexte de pénurie de composants. Or, le Galaxy Z Flip 3 utilise la même puce Snapdragon 888 qui aurait aussi dû équiper le Galaxy S21 FE. Là aussi, Samsung aurait préféré donner la priorité à son modèle pliant déjà sorti.

Galaxy S21 FE : annulé ou limité ?

Vient alors une autre question : le lancement du Galaxy S21 FE ne pourrait-il pas être simplement limité à quelques marchés plutôt que d’être totalement supprimé ? Dans cette optique, Samsung n’aurait pas forcément besoin d’organiser (ou réorganiser) un événement Unpacked, mais pourrait quand même miser sur ce téléphone pour booster sa fin d’année.

Si cette hypothèse se vérifie, il restera encore à découvrir si la France pourrait être concernée par ce lancement potentiellement restreint.