Galaxy S21 FE : Samsung cherche déjà à vous le faire oublier

Alors que la sortie du Galaxy S21 FE est des plus incertaines, Samsung efface les traces du téléphone sur ses sites.

L’avenir s’assombrit encore un peu plus pour le Samsung Galaxy S21 FE. On apprenait il y a peu que sa sortie pourrait être compromise. La pénurie de composants forcerait en effet la marque à réserver ses lignes de production en priorité au Galaxy Z Flip 3 en raison de son succès commercial. Une nouvelle preuve vient désormais renforcer l’hypothèse que le smartphone « Fan Edition » ne voit finalement pas le jour.

Rappelez-vous, la filiale française de Samsung évoquait le nom du Galaxy S21 FE dans une présentation de son offre YouTube Premium sur ses smartphones. Or, cette mention a aujourd’hui disparu.

Avant (avec le Galaxy S21 FE) Après (après le Galaxy S21 FE)

Suppressions en chaîne

Ce n’est pas tout. Comme l’indique SamMobile, des pages sur les sites internet des branches de Hong Kong, Singapour, Afrique du Sud et Levant (Jordanie, Iraq et Liban) référençant le Galaxy S21 FE ont été supprimées. Jusque-là, les URL en question amenaient sur des mentions discrètes au téléphone, aujourd’hui elles affichent le message « ce lien est maintenant indisponible ».

Une question reste toujours en suspens : la sortie du téléphone est-elle vraiment purement et simplement annulée ou sera-t-elle plutôt retardée ? À l’heure actuelle, il est difficile de répondre à cette interrogation. On imagine toutefois que Samsung a sans doute dû revoir ses plans en urgence. En effet, jusqu’ici, de nombreuses informations et des visuels du Galaxy S21 FE circulaient sur le web. Tout cela laissait présager que la production massive du smartphone n’allait plus tarder. C’était sans compter les aléas de l’industrie.