La première mise à jour logicielle pour le Galaxy S21 FE est en route

Le déploiement de mise à jour Android de janvier a débuté pour le Samsung Galaxy S21 FE. Après une mise en application en Asie et aux États-Unis, on ne peut que suspecter qu'elle sera bientôt disponible sur les téléphones européens.

La version FE (pour Fan Edition) du Galaxy S21 a pour but de proposer une expérience haut de gamme à un prix plus bas grâce à quelques compromis, comme nous avons pu le constater dans notre test. Finalement sorti en ce début d’année, au lieu de l’été 2021 comme prévu initialement, le tout nouveau smartphone de Samsung compte bien être rapidement à la page. Le Galaxy S21 FE tourne sous Android 12, la dernière mouture en date de l’OS, via la surcouche Samsung One UI 4. Bonne nouvelle pour ceux qui ont craqué pour ce modèle : la première mise à jour de l’année est actuellement en cours de déploiement.

La mise à jour de janvier arrive bientôt en Europe

Attention cependant, comme toute mise à jour, le déploiement de la mise à jour de sécurité est très progressif. Il a débuté en Asie, puis a été proposé aux États-Unis sous le numéro de build G990U1UEU2BUL8. Ce patch de sécurité de janvier, également récemment déployé sur les Pixel 6, inclut différents correctifs, notamment pour mettre fin à des vulnérabilités au niveau de la confidentialité et de la sécurité.

La MAJ corrige notamment une faille qui permettait aux applications tierces avec accès au shell de modifier les couleurs et les dimensions de certains éléments du système, ou encore un bug qui autorisait Microsoft Teams à bloquer les appels d’urgence.

Si vous possédez un Galaxy S21 FE, vous pouvez dès maintenant vérifier si la mise à jour est disponible sur votre téléphone, en vous rendant dans les paramètres, dans « Système », puis dans « Mise à jour du système ».

