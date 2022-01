Google Pixel 6 : la mise à jour salvatrice de janvier est enfin là

Google a annoncé que le déploiement de la mise à jour de janvier avait débuté. Celle-ci vient apporter les améliorations attendues, mais aussi corriger — enfin — les bugs causés par l'update de décembre.

Les propriétaires de Pixel 6 et Pixel 6 Pro vont peut-être pouvoir souffler un peu et profiter pleinement de leur smartphone flambant neuf. La mise à jour de décembre 2021 n’a pas franchement été une réussite pour Google et ses nouveaux venus.

Cette dernière avait en effet provoqué des bugs en cascade, si bien que la firme avait décidé d’en suspendre le déploiement, allant jusqu’à expliquer aux utilisateurs comment revenir à la version logicielle précédente. La mise à jour causait notamment une perte de signal réseau pour certaines personnes. Un correctif avait alors été promis pour janvier. Chose promise, chose due.

Le déploiement de la MàJ a donc débuté ce week-end sur les Pixel 6, a annoncé la firme de Mountain View sur Twitter. Google assure qu’elle sera disponible pour tous les appareils au cours de la semaine, en fonction du pays de résidence et de l’opérateur.

Our January software update will start rolling out to #Pixel6 and Pixel 6 Pro devices today. This will include all the fixes listed for the December update as well as the January update. Learn more on our update post here: https://t.co/R4br1MnqqZ

— Made By Google (@madebygoogle) January 14, 2022