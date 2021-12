Pixel 6 : Google suspend le déploiement de la mise à jour de décembre

Nouveau couac pour Google et ses Pixel 6 : la firme suspend temporairement le déploiement de la mise à jour de décembre sur ces modèles. Les utilisateurs de ces smartphones devront attendre un patch qui arrivera d'ici la fin janvier.

La grande saga de la mise à jour Android 12 de décembre sur les Pixel 6 continue. Si les Pixel sont connus pour toujours recevoir en premier les mises à jour Android et patchs de sécurité, cette fois-ci, les possesseurs des derniers modèles en date ne sont pas en veine. Google se débat en effet depuis des semaines avec des bugs et des lenteurs, et tente de les régler à coup de correctifs.

Un correctif disponible en janvier

En déployant la mise à jour de décembre pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google a réglé certains soucis, mais en a aussi causé d’autres. Le problème principal était la perte de signal réseau, rendant impossible les appels pour bon nombre d’utilisateurs, tout particulièrement en Europe. Face à l’ampleur des dégâts, Google a ainsi annoncé dans un message posté sur le forum de support des Pixel avoir suspendu le déploiement de cette mise à jour sur ces appareils. Le message explique en outre qu’un correctif a été trouvé. Bonne nouvelle a priori, sauf que celui-ci ne sera déployé que fin janvier dans une mise à jour. Cette dernière contiendra bien tous les correctifs et améliorations attendus à la base en décembre.

Il faut en plus rappeler qu’outre les bugs apparemment causés par la dernière mise à jour, les Pixel 6 rencontrent un certain nombre de soucis depuis leur sortie en octobre 2021. On pourra citer pêle-mêle un manque de fiabilité du lecteur d’empreinte, des problèmes de signal réseau, un bridage de la qualité du streaming, ou encore un mauvais fonctionnement de la rotation automatique.

La firme explique même, dans la suite du message, comment faire marche arrière pour les possesseurs d’un Pixel 6 ayant déjà installé la mise à jour de décembre. Il leur est en effet possible de revenir à la précédente version logicielle en utilisant Android Flash Tool.

Google conclut en s’excusant pour les désagréments causés… et appelle à la patience.

