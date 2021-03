Xiaomi Mi 11i : la puissance et le son Dolby Atmos au rendez-vous

Lors de son événement de ce lundi, Xiaomi a dévoilé de nombreux nouveaux venus dans la gamme Mi 11 et parmi eux, le Xiaomi Mi 11i. Un smartphone boosté par le Snapdragon 888 et doté d’un appareil photo principal de 108 Mpx. Et il prend en charge le son Dolby Atmos.

Sur la proposition du haut de gamme à prix plus qu’abordable, les smartphones Xiaomi finissent par se disputer la vedette entre eux. Après avoir dévoilé le Xiaomi Mi 11 Pro et le Mi 11, la marque chinoise a étendu, lundi 29 mars, sa gamme en introduisant de nouveaux venus plus valeureux et performants les uns que les autres.

Parmi eux, le Mi 11i a de bonnes raisons de faire parler de lui, entre des performances de feu et des atouts sons-images de haute volée.

Un capteur de 108 mégapixels

L’ensemble opte pour un design affiné (7,8 mm) et un smartphone léger (196 g). On trouve le déverrouillage par reconnaissance faciale en façade, mais aussi un capteur d’empreintes sur la tranche de l’appareil.

Le Mi 11i a fait le choix d’un écran plat Amoled de 6,67 pouces FHD+ (2400 x 1080), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz. Sur la dalle en verre Corning Gorilla Glass 5, on aperçoit un poinçon de seulement 2,76 mm de diamètre, centré en haut pour abriter la caméra selfie de 20 Mpx (f/2,45) qui profite du mode nuit et de la vidéo en slow motion. L’écran supporte aussi le HDR10+ et Xiaomi promet une exactitude des couleurs pour une dalle éclatante et brillante, avec une image détaillée.

À l’arrière, ce sont trois capteurs photo alignés verticalement qui ornent le dos, également en verre Corning Gorilla Glass 5 :

Un capteur principal de 108 Mpx (f/1,75) avec Supe Pixel 9-en-1;

Un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) avec un champ de vision de 119°;

Un capteur macro de 5 Mpx (f/2,4) pour prendre des photos de 3 à 7 cm.

L’appareil photo bénéficie du zoom audio (avec un micro près du module photo en plus des deux autres micros de l’appareil), de la fonction Dual Video, du mode Nuit et de plein d’autres formats épaulés par l’IA. Xiaomi promet de belles performances en basse lumière grâce à sa technologie Dual Native ISO qui améliore les détails dans les zones sombres sans surexposer le reste de l’image.

Du haut de gamme tourné vers le son

Si le design et l’appareil photo semblent somme toute désormais traditionnels chez Xiaomi et pas forcément haut de gamme au premier coup d’œil, à l’intérieur, la puissance règne. La marque a choisi là aussi pour un processeur Snapdragon 888, comme sur les nouveaux Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro, ainsi que le Mi 11 déjà annoncé. Le Mi 11i est ainsi également prêt pour la 5G.

Le smartphone comptera sur 8 Go de RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1 plus rapide de 128 ou 256 Go.

Dans la gamme Mi 11, le Mi 11i fait lui le pari de séduire les amateurs d’expériences vidéo de qualité. Il est ainsi le tout premier de la famille à proposer la compatibilité Dolby Atmos pour ses deux haut-parleurs, mais aussi avec un casque. La promesse d’un son « plus détaillé, profond et réaliste » pour visionner des contenus vidéo et pour une plus grande immersion dans les jeux vidéo.

Du côté de l’autonomie, le Mi 11i embarque une batterie de 4520 mAh pour une journée pleine en usage. Il profite de la charge rapide à 33 W avec le chargeur inclus dans la boîte (100 % d’autonomie récupérée en 52 minutes).

Le Xiaomi Mi 11i sera disponible à partir de 649 euros (prix pour la France à confirmer) en trois coloris (noir, bleu et blanc).