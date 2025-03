Voici le forfait mobile flexible à moins de 5 € que (presque) personne ne connaît

En ce moment, Prixtel propose un forfait bien équilibré à moins de 5 euros par mois. Il inclut 40 Go de données en 4G et figure parmi les meilleures offres du moment pour ceux qui recherchent un forfait pas cher avec une enveloppe data confortable.

Prixtel, MVNO qui s’appuie sur le réseau de SFR, refait parler de lui avec cette offre bien équilibrée, mise en avant sur notre comparateur de forfaits mobile.

Cette offre sans engagement, sobrement nommée Le Petit, permet de bénéficier de la qualité de connexion offerte par les antennes de SFR, tout en proposant 40 Go pour seulement 4,99 euros par mois. Une formule flexible, sans engagement, qui s’adapte à la consommation de l’utilisateur et qui s’inscrit parmi les meilleures options pour maîtriser son budget mobile sans sacrifier la data.

Le forfait Le Petit en quelques mots :

De 40 Ă 60 Go de 4G depuis la France

15 Go utilisables depuis l’UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE/DOM

Ce forfait est actuellement proposé à partir de 4,99 euros par mois directement sur le site de Prixtel. Notez que le forfait évolue en fonction de votre consommation.

Un forfait qui s’ajuste automatiquement à la consommation

Ce forfait repose sur un principe simple, mais efficace : l’ajustement automatique du prix en fonction de la consommation de donnĂ©es. Concrètement, l’abonnĂ© paie 4,99 euros par mois s’il utilise jusqu’à 40 Go de data, 6,99 euros par mois pour une consommation allant jusqu’à 50 Go, et jusqu’Ă 8,99 euros par mois au-delĂ , jusqu’à 60 Go maximum.

Un modèle évolutif qui permet de ne jamais payer plus que nécessaire tout en conservant une enveloppe confortable pour naviguer, streamer ou partager sa connexion. Une approche flexible, particulièrement intéressante pour ceux dont les usages varient d’un mois à l’autre.

Que permet de faire ce forfait avec 40 à 60 Go de données mobiles ?

Avec 40 Go de données, il est possible de couvrir l’essentiel des usages mobiles au quotidien : navigation web, streaming musical, réseaux sociaux et visionnage de vidéos en qualité standard.

Pour les mois plus chargés, le forfait s’adapte jusqu’à 60 Go, ce qui permet de regarder plusieurs heures de vidéo en HD, d’utiliser le partage de connexion ponctuellement, ou encore de passer des appels en visio de façon régulière, le tout sans se soucier d’un éventuel hors-forfait.

À qui s’adresse ce forfait mobile Prixtel ?

Ce forfait s’adresse à un profil modéré, qui souhaite conserver une certaine marge pour profiter de son smartphone sans contrainte. Il convient aussi bien à un adolescent pour un premier forfait, qu’à un jeune actif qui utilise régulièrement le Wi-Fi à domicile, voire à un senior qui consulte ses réseaux sociaux et passe fréquemment des appels en visio avec ses proches. Une offre adaptée à celles et ceux dont la consommation de data varie d’un mois à l’autre.

La présence de 15 Go utilisable en roaming est également un vrai plus pour ceux qui voyagent en Europe ou dans les DOM.

Quelle qualité de réseau pour ce forfait Prixtel ?

Prixtel repose sur le rĂ©seau de SFR, dernièrement classĂ© numĂ©ro 1 par nPerf sur l’annĂ©e 2024. La couverture est bonne sur l’ensemble du territoire, avec une nette progression sur la 5G ces dernières annĂ©es. En fonction de la zone gĂ©ographique et du mobile utilisĂ©, la qualitĂ© de service peut toutefois varier, comme chez tous les opĂ©rateurs.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

