Ce maxi-forfait mobile 5G flexible fait vraiment du bien au portefeuille

Et si les forfaits flexibles étaient la bonne alternative pour éviter de payer des gigas dans le vide ? Prixtel propose justement une offre souple et généreuse à moins de 8 euros par mois.

Le plus gros point noir des forfaits mobiles est leur manque de flexibilité. Une fois abonné, vous êtes contraint de respecter l’enveloppe de données mobiles allouée. Mais qui connait réellement ses besoins pour les mois à venir ?

Prixtel a la solution avec ses forfaits ajustables et à prix plancher. Son offre Oxygène en est un bel exemple. Pour 7,99 euros par mois, vous accédez à 100 Go de data en 5G et si vous avez besoin ponctuellement de plus de gigas, l’opérateur vous permet de monter jusqu’à 140 Go, sans jamais excéder 11,99 euros par mois.

Un forfait modulable pour réduire ses factures sans se priver

Pour choisir son nouveau forfait mobile, il est impératif de bien estimer sa consommation future. Mais voilà, sur un an, difficile d’anticiper l’imprévu et il est généralement tentant de se tourner vers des offres surcalibrées de 150 Go et plus, quitte à alourdir ses factures.

Afin d’apporter plus de souplesse et d’éviter à ses abonnés de payer pour une enveloppe de données mobiles inutile, Prixtel a prévu le forfait flexible Oxygène. Affichée à 7,99 euros par mois, cette offre comprend de base 100 Go, extensibles par paliers jusqu’à 140 Go.

Trois paliers pour répondre aux besoins ponctuels de chaque internaute // Source : Prixtel

Chaque fois qu’un seuil est atteint, le suivant se débloque et à la fin du mois, vous ne réglez que pour les gigas réellement consommés, à savoir :

7,99 euros si vous avez utilisé moins de 100 Go ;

9,99 euros si vous avez utilisé entre 100 et 120 Go ;

11,99 euros si vous avez utilisé entre 120 et 140 Go.

Parfait pour faire face aux impondérables l’esprit serein et maîtriser son budget télécom. Sachant que les Français utilisent en moyenne 17 Go de données mobiles par mois selon l’ARCEP, l’enveloppe de base de 100 Go est déjà très confortable. Elle permet à la fois de naviguer sur internet sans compter, de regarder des vidéos en streaming et même de partager ponctuellement sa connexion 5G avec son PC ou sa tablette.

Un forfait complet à prix doux

Si le forfait « Oxygène » de Prixtel est actuellement proposé au prix contenu de 7,99 euros par mois, rien ne manque à l’appel puisqu’il comprend :

100 Go de données mobiles, extensibles à 140 Go, et utilisables en France Métropolitaine ;

dont 15 Go utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM ;

une connectivité 5G basée sur le réseau de SFR.

Le forfait Oxygène // Source : Prixtel

En prime, cette offre mobile est sans engagement et son prix ne peut jamais excéder 11,99 euros par mois. Car l’autre force de ce forfait réside dans le blocage automatique de tous les numéros surtaxés. Aucun risque de se faire piéger par un appel indésirable et de voir sa facture exploser. Vous restez chaque mois dans votre budget.

Et si les enjeux environnementaux sont importants pour vous, sachez que Prixtel s’engage à planter régulièrement des arbres pour compenser les émissions de CO2 induites par l’utilisation de votre forfait. Mieux, l’opérateur délivre sur l’application ses astuces pour réduire sa consommation de données mobiles et utiliser son smartphone de façon plus responsable.

Une souscription simplifiée

Pour souscrire au forfait « Oxygène » de Prixtel à 7,99 euros par mois, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de l’opérateur, sélectionner l’offre concernée, puis renseigner vos coordonnées, ainsi que votre IBAN.

Vous pouvez également indiquer votre code RIO (disponible en appelant le 3179) afin de conserver votre numéro de mobile et surtout confier à Prixtel toutes les démarches liées à la résiliation de votre contrat auprès de votre ancien opérateur.

Pour finaliser la souscription, il ne reste plus qu’à régler les 10 euros liés à l’activation de votre ligne. Quelques jours plus tard, le forfait « Oxygène » s’active automatiquement sur votre nouvelle carte SIM ou sur votre eSIM en fonction de l’option choisie.