Résiliation Sosh : comment résilier sa box ou son forfait mobile ?

Abonné Sosh depuis quelques temps, vous rencontrez des problèmes ou vous souhaitez simplement changer d'opérateur ? Voici notre dossier complet avec tous les renseignements nécessaires pour résilier un abonnement mobile ou box internet.

Comment résilier son abonnement mobile Sosh ?

Si vous souhaitez résilier votre forfait mobile tout en conservant votre numéro de téléphone, la procédure est très simple grâce à la portabilité du numéro bien encadrée en France. Il faut d’abord sélectionner votre nouvel opérateur, le plus simple pour cela est de consulter notre comparateur de forfait, qui vous aidera à choisir la meilleure offre du moment.

Il faut ensuite prendre connaissance de son numéro RIO, le numéro d’identification unique qui permet à votre nouvel opérateur de récupérer le numéro de votre ligne. Pour cela, il suffit de composer le 3179, un numéro gratuit qui va vous indiquer votre numéro RIO ainsi que la durée d’engagement restante. Ces informations seront également envoyées par SMS une fois l’appel terminé.

Il ne reste plus qu’à souscrire à son nouvel abonnement, en indiquant au nouvel opérateur son numéro de téléphone mobile et son identifiant RIO. Il se chargera alors de la portabilité et de la résiliation de l’ancien abonnement, sans démarche supplémentaire de votre part.

Comment résilier son abonnement Fibre/ADSL Sosh ?

L’abonnement à une offre « la boîte Sosh » n’est pas soumis à un engagement. La procédure de résiliation n’est cependant pas la même que pour un forfait mobile. Pour se faire, prenez contact avec le Service client de l’opérateur au 3976 en choisissant les informations sur la résiliation de l’abonnement. Dans le cas d’un changement d’opérateur, il vous suffira de fournir le numéro RIO à votre nouvel opérateur. Celui-ci peut s’obtenir via un appel gratuit au 3179 via votre ligne fixe (ou au 0805 92 3179 si vous n’en possédez pas).

Quels sont les frais de résiliation d’un abonnement à la boîte Sosh ?

Les frais de résiliation pour un abonnement à la boîte Sosh restent les mêmes, quelle que soit l’offre : 50 euros. Ce tarif est le même que chez les autres opérateurs, que votre abonnement soit avec engagement ou non. Autrement, aucuns frais de résiliation ne vous seront demandés, l’offre étant proposée sans engagement.

Comment restituer sa Box après résiliation ?

Après la confirmation de résiliation par l’opérateur, vous aurez alors 15 jours pour restituer votre matériel en location. Vous devrez d’abord appeler le 3976 pour obtenir un bon de retour qui vous permettra de renvoyer gratuitement votre Livebox.

Il vous faudra ensuite confectionner un colis contenant si possible la boîte d’origine avec tous les équipements au complet ainsi que les accessoires. Le tout doit être envoyé à l’adresse qui figure sur l’étiquette de retour Sosh/Orange. Votre colis doit ensuite être remis dans un délai de 15 jours en passant par La Poste ou par un relais colis à proximité de chez vous.

Quels sont les frais à payer en cas de non-restitution de sa Box Sosh ?

Dans le cas où les équipements demandés en retour par Sosh ne seraient pas renvoyés à l’opérateur dans les délais demandés et après les potentielles relances, Sosh se donne le droit d’appliquer des frais de non-restitution de matériel. Ces frais peuvent aussi être appliqués si le matériel se retrouve dans un mauvais état ou est restitué de manière incomplète. Voici les frais de non-restitution de matériel :

Livebox : 100 euros

Décodeur TV : 200 euros (ou conservation par Sosh du dépôt de garantie selon votre contrat)

Airbox : 49 euros

Boîtier fibre optique : 100 euros

Clé TV : 49 euros

Flybox 4G Plus : 100 euros

Répéteur Wi-Fi : 100 euros

En cas de retard de restitution des équipements, Sosh se donne le droit d’appliquer des pénalités forfaitaires.

Comment retrouver la dernière facture après résiliations de son forfait mobile Sosh ou de sa box Sosh ?

Vous pouvez accéder à l’ensemble des factures des 12 derniers mois depuis sur l’Espace Client Sosh pendant 1 an, même après la résiliation de votre ligne. Les identifiants et le mot de passe restent inchangés si vous vous êtes déjà connectés à l’Espace Client.

Si même après cette démarche, vous n’arrivez pas à accéder à la dernière facture, vous pouvez contacter le service client par téléphone au 3976 afin qu’un conseiller puisse procéder à son envoi.

Modèle de lettre de résiliation Sosh

Pour résilier définitivement un forfait mobile ou un abonnement Sosh, sans prendre un nouvel opérateur et donc perdre définitivement son numéro de ligne mobile ou fixe, voici la marche à suivre. L’opérateur recommande de contacter l’assistance par chat ou par téléphone, mais la meilleure méthode reste l’envoi d’une lettre par courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR).

Chez Sosh, voici l’adresse de destination de la lettre :

Sosh Résiliation

BP 33 734

Bordeaux CEDEX 9

Voici un court modèle de lettre de résiliation qu’il sera possible d’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception, une fois avoir rajouté l’adresse de l’expéditeur, l’adresse de destination, la ville et la date.

Objet : Demande de résiliation d’un abonnement mobile/ box Internet Madame, Monsieur, Par le présent courrier, je vous prie de bien vouloir prendre en compte la présente demande de résiliation de mon contrat de téléphonie mobile/box Internet [numéro de contrat], pour la ligne mobile numéro [numéro de ligne]. Conformément aux conditions générales de vente, je vous remercie de prendre les mesures adéquates pour mettre fin au contrat d’abonnement qui nous lie. Je vous prie de supprimer de vos fichiers toute information relative à mes coordonnées postales et bancaires. Je m’oppose en particulier à toute utilisation, ou mise à disposition à des organismes extérieurs, de mes coordonnées personnelles à des fins commerciales (Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Cordialement, [Nom Prénom]

Si vous êtes chez un autre opérateur

