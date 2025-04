L’application Gmail se modernise enfin sur iPhone et iPad, voici les nouveautés

Google déploie des changements esthétiques sur Gmail pour les utilisateurs sous iOS. De quoi moderniser leur expérience et profiter des nouvelles options offertes par Gemini.

Google indique mettre à jour son application Gmail pour les utilisateurs sous iOS pour se mettre en conformité avec Material Design 3, l’interface graphique pensée par Google. Parmi les nouvelles options déployées, la firme de Mountain View annonce une meilleure lisibilité des messages sur grand écran ainsi que la création d’images avec Gemini, l’intelligence artificielle de Google.

Une application mobile repensée

Avec sa nouvelle interface, Gmail va pouvoir s’adapter aux différentes tailles d’écrans en introduisant un séparateur de fenêtre. Pratique pour les possesseurs d’iPhone ou d’iPad. Grâce à ce séparateur, les utilisateurs pourront agrandir ou rétrécir l’aperçu de leur message.

L’autre nouveauté fait la part belle à l’intelligence artificielle en permettant aux utilisateurs de générer des images grâce à Gemini directement depuis le volet latéral de l’application mobile.

Pour en profiter, les usagers devront être abonnés au Google Workspace et bénéficier d’une formule Business Starter, Standard et Plus, Enterprise Starter, Standard et Plus ou Google One AI Premium. Sont également concernés les utilisateurs disposant d’une extension Gemini Education, Gemini Education Premium, ou encore Gemini Business et Gemini Enterprise.

Un workspace amélioré

En plus de ces nouveautés propres à Gmail, Google précise que de nouvelles fonctions vont faire leur apparition sur d’autres outils Google comme les étiquettes « Anniversaire » sur Google Agenda ou encore une fonction permettant d’augmenter la hauteur de la timeline sur Google Vidz, un outil de montagne proposé par la firme.

Pour aller plus loin

Google précise que ces nouveautés sont en cours de déploiement et devraient apparaître pour l’ensemble de ses utilisateurs d’ici une quinzaine de jours.