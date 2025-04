Gmail va simplifier la désinscription aux newsletters sur Android

Google a une solution pour aider ses utilisateurs à faire le tri efficacement dans leur boîte mail et éviter l’accumulation de newsletters.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si les newsletters représentent un atout majeur pour se tenir informé de sujets précis en évitant de se confronter à l’algorithme de certains réseaux sociaux, leur accumulation peut rapidement devenir un problème jusqu’à saturer nos boîtes mails. Heureusement, Google semble se pencher sur la question et va prochainement introduire sur la version Android de Gmail une option permettant de se désinscrire facilement et rapidement de plusieurs newsletters.

Faire le tri depuis un seul espace

Une nouvelle catégorie commence à faire son apparition pour les utilisateurs de Gmail sur Android, rapporte 9to5Google. Intitulée « Gérer les abonnements », cette catégorie permet aux utilisateurs de retrouver dans un même espace les expéditeurs de ces dernières newsletters.

La nouvelle catégorie « Gérer les abonnements » permet de voir rapidement ses newsletters sur Gmail // Source : 9to5Google

Une fois la page atteinte, les utilisateurs peuvent alors choisir la newsletter dont ils souhaitent ne plus avoir de nouvelles et annuler leur abonnement d’un clic. Les équipes de 9to5Google précisent que dans le cadre de certaines newsletters, cette annulation nécessite à l’utilisateur de se rendre sur une page externe pour finaliser la procédure. De plus, Google indique que certaines désinscriptions peuvent prendre quelques jours avant d’être effectives, il est possible que durant ce laps de temps l’utilisateur continue de recevoir certains mails.

Actuellement en cours de déploiement, cette fonctionnalité commence à faire son apparition pour les utilisateurs Android. Elle sera progressivement étendue aux utilisateurs sur le Web et sur iOS.