Sony PlayStation veut miser sur les jeux mobiles et les jeux services pour son avenir

Connu avant tout pour ses grandes expériences narratives, PlayStation veut désormais étendre son empire aux très juteux jeux mobiles et jeux services.

L’annonce des résultats trimestriels est toujours le bon moment pour une entreprise de parler de son avenir. Celui de Sony a fait l’objet de beaucoup de discussions depuis plusieurs semaines, entre le rachat d’Activision par Microsoft qui pourrait le priver de Call of Duty, son rachat du studio Bungie et son ambition de poursuivre les rachats de studio. Grâce à la conférence avec les investisseurs, on peut désormais avoir une idée plus claire sur la stratégie de Sony.

Lancer 10 jeux service avant 2026

L’annonce choc de Sony, c’est son intention de produire et lancer pas moins de dix jeux service avant mars 2026. Un jeu service est un jeu qui propose régulièrement des mises à jour de contenu pour garder une base active de joueurs sur le long terme. On peut mentionner Minecraft, World of Warcraft, Fortnite, ou encore Destiny comme des jeux services connus et particulièrement rentables. Proposant souvent une expérience multijoueur et des microtransactions, les jeux services populaires sont en effet de véritables pouls aux œufs d’or pour leur éditeur.

Mais créer un jeu service populaire sur la durée n’est pas une chose évidente. C’est aussi ce savoir-faire que Sony a racheté avec Bungie. De son côté, Microsoft peut déjà compter sur plusieurs succès dans cette catégorie comme Sea of Thieves ou Minecraft, qui a continué de fructifier depuis le rachat de Mojang. C’est une source de revenue juteuse que Sony pourra réinvestir par la suite dans le développement toujours plus couteux de ses grandes franchises solo à très haut budget.

Et alimenter Spartacus

Une autre raison qui doit pousser Sony à diversifier son porte-folio et s’étendre aux jeux service peut être son projet Spartacus. Derrière ce nom se cache un projet de refonte du PlayStation Plus qui serait prévu pour le printemps et le ferait davantage ressembler au Xbox Game Pass. Sea of Thieves a été l’un des premiers jeux de Microsoft à sortir dès son lancement dans l’abonnement Xbox et l’un des facteurs contribuant à son succès sur le long terme.

Et du jeu mobile PlayStation

Le jeu service n’est pas le seul secteur dans lequel Sony souhaite forger son avenir. La firme veut aussi miser sur le jeu mobile.

Sony: "Mobile gaming is a growth area where PlayStation IP can be used." — Jeff Grubb (@JeffGrubb) February 2, 2022

Historiquement, les acteurs du monde du jeu console n’ont pas réussi à prendre le tournant du jeu sur smartphone. C’est ce qui a poussé Take Two à débourser 12,7 milliards pour Zynga, et Microsoft à mettre la main sur King en même temps qu’Activision-Blizzard.

On peut s’attendre à voir davantage de franchises PlayStation débarquer sur smartphone. Un match 3 The Last of Us ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.