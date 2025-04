Sony sonde ses joueurs sur la Switch 2, pour mieux préparer sa nouvelle PlayStation Portable ?

Le succès de la Nintendo Switch et l’attrait pour sa petite sœur ne laissent pas Sony de marbre, et la maison mère de PlayStation pourrait bien s’en inspirer.

Sony sonde ses consommateurs … pour mieux concevoir la nouvelle PlayStation Portable ? // Source : Sony PlayStation

Si l’on extrapole le sondage envoyé par Sony à ses joueuses et joueurs, l’on pourrait bien croire que l’entreprise s’intéresserait de nouveau au marché de la console portable en s’inspirant de Nintendo, de Valve et de toutes les entreprises qui se sont lancées sur le marché de l’hybride.

Un sondage quelque peu énigmatique

Lorsqu’une entreprise sonde ses propres consommateurs sur le produit d’un concurrent, des questions peuvent forcément se poser sur la finalité des résultats. C’est exactement ce qu’il se passe avec Sony qui, comme relayé par Bloomberg, enquête sur la Nintendo Switch 2.

Et les questions posées sont assez précises : l’intérêt des consommateurs PlayStation pour la nouvelle Nintendo Switch, l’impact du Nintendo Direct, ce qui plaît le plus dans la console et les « trois principales raisons » d’acheter la nouvelle machine hybride. Les réponses possibles sont assez précises, visant par exemple le bouton « C » des nouveaux Joy-Con, ou même la caméra annoncée en même temps que la Nintendo Switch 2.

L’une d’entre elles sort d’ailleurs un peu du lot, puisqu’elle vise directement le système de précommandes réservées aux joueuses et joueurs habitués, laissant espérer que Sony veuille apprendre à mieux gérer le scalp de ses consoles.

Les questions posées par Sony dans son enquête, en anglais // Source : eXtas1stv (via Twitter/X)

Allons-nous avoir droit à une nouvelle PlayStation Portable ?

Les raisons d’une telle enquête peuvent être diverses et variées. Positionnement tarifaire, types de jeux, techniques de communication, etc. Mais forcément, tout ça fait que l’on se demande si Sony ne serait pas en train de plancher sur une nouvelle PlayStation Portable, quatorze ans après la sortie de la controversée PS Vita.

Avec un marché de plus en plus axé sur l’hybride, comme le prouvent les chiffres de ventes de la Nintendo Switch première du nom et la multiplication des concurrentes (SteamDeck, ROG Ally, etc.), il est évident qu’un mastodonte comme Sony a au moins entamé une phase de réflexion sur la production d’une telle machine ; et ce n’est pas le PS Portal qui va remplir cette fonction, tant elle est dépendante de la PlayStation 5 et d’une connexion internet constante.

Pour l’heure, nous ne savons rien des intentions de Sony ; mais c’est maintenant plus clair que jamais, la Nintendo Switch 2 les a chatouillés.