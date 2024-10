Prime Day : le prix de la version 512 Go du OnePlus 12 est en chute libre sur Amazon (-30 %)

En quête d’un smartphone premium sans vous ruiner ? Bonne nouvelle, le très bon rapport qualité-prix OnePlus 12, dans sa version 512 Go de stockage, profite d’une jolie réduction à l’occasion du Prime Day sur Amazon : au lieu de 1 099 euros, il est affiché temporairement à 771 euros !

Avec son dernier smartphone haut de gamme, OnePlus a livré une nouvelle fois un appareil premium au rapport-qualité prix très séduisant au vu de sa fiche technique (Snapdragon 8 Gen 3, charge de 100 W, écran Oled 120 Hz LTPO, etc.). Et il devient encore plus intéressant grâce à une jolie réduction de plus de 300 euros durant le Prime Day d’Amazon.

Le OnePlus 12 en trois points forts

Puissant SoC Snapdragon 8 Gen 3

Écran AMOLED QHD+ jusqu’à 120 Hz de 6,82 pouces

Charge rapide de 100 W en filaire et 50 W en sans-fil

Au lieu de 1 099 euros, le OnePlus 12 avec 512 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 771 euros sur Amazon.

Un concurrent sérieux face à Apple et Samsung

Avec le OnePlus 12 – présenté aux côtés d’une version allégée plus abordable, le OnePlus 12R –, le constructeur chinois a prouvé une fois de plus qu’il avait tout le savoir-faire nécessaire pour se mesurer aux plus grands. Mis à part la certification IP65 et le verre Gorilla Glass 5, le dernier smartphone haut de gamme de OnePlus est presque un sans-faute. Sa prise en main est agréable – grâce à des bordures d’écran fines et incurvées –, de même que son écran AMOLED en QHD+, avec un contraste parfait et un rendu fidèle des couleurs. D’une diagonale de 6,82 pouces, l’appareil est idéal pour regarder du contenu, que ça soit du multimédia ou simplement sur les réseaux sociaux. Le tout avec une fluidité d’affichage au top grâce à un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz.

Mais le OnePlus 12 n’assure pas que sur ces aspects, il se montre également particulièrement puissant comme nous avons pu le constater durant notre test. Grâce à la puce dernier cri de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3 avec ici 16 Go de RAM, les performances sont au rendez-vous. Le smartphone signé OnePlus encaisse haut la main toutes les tâches du quotidien, des plus classiques aux plus poussées, sans ralentissement. Il est capable de faire tourner les jeux les plus exigeants, même en 3D, sans trop chauffer.

Une recharge à toute vitesse

Côté photo, le OnePlus 12 tient plus que la route, notamment grâce à son partenariat renouvelé avec le spécialiste Hasselblad. Doté d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra-grand-angle de 48 Mpx, et d’un téléobjectif périscopique x3, le téléphone assure : grande qualité, couleurs naturelles et fidèles à la réalité, bonne cohérence entre les capteurs. Il n’y a pas à dire, OnePlus a fait de sérieux progrès à ce niveau.

Mais ce qui pourrait vraiment faire la différence face à un appareil Apple ou Samsung, c’est certainement l’autonomie et la vitesse de charge du OnePlus 12. Avec sa batterie de 5 400 mAh, l’appareil tient une journée et demie – en fonction de l’utilisation. Et si c’est trop peu pour vous, sa vitesse de recharge – moins de 30 minutes pour passer de 0 à 100 % – réglera sans doute le problème.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 12.

